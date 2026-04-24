Trotz Gold- und Kupfer-Mega-Rallye: Minus 12,6 % bei dieser Produzentenaktie!

Anhaltend hohe Goldpreise und eine Rallye beim nicht zuletzt für den KI-Boom wichtigen Industriemetall Kupfer – eigentlich ist das der perfekte Sturm für Freeport-McMoRan , einem der größten Bergbaukonzerne und gemeinsam mit BHP wichtigsten Kupferproduzenten der Welt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Doch operativ kämpft das Unternehmen mit Herausforderungen, vor allem mit den Folgen eines Minenunglücks in Indonesien. Das hat jetzt zu einer gesenkten Produktionsprognose geführt – zweistelliger Absturz der Anteile inklusive!

Erwartungen übertroffen, doch das reichte nicht

Dank der hohen Edelmetallpreise konnte Freeport-McMoRan seine Erlöse im Vergleich zum Vorjahr um 8,7 Prozent auf 6,23 Milliarden US-Dollar steigern. Damit wurden die Erwartungen der Wall Street um 270 Millionen US-Dollar übertroffen. Auch beim Ertrag konnte das Unternehmen punkten. Hier stand ein bereinigter Gewinn (Non-GAAP) von 0,57 US-Dollar pro Aktie zu Buche und damit 10 Cent mehr als erwartet. Gegenüber dem Vorjahreswert von 0,24 stellt das eine deutliche Verbesserung dar.

Insgesamt erzielte Freeport-McMoRan einen auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallenden Nettogewinn in Höhe von 881 Millionen US-Dollar auf berichteter und 830 Millionen US-Dollar auf bereinigter Basis – eine deutliche Verbesserung gegenüber den 352 Millionen US-Dollar im Vorjahr.

Allerdings ist es durch die Verzögerungen bei der vollständigen Wiederherstellung der Grasberg-Mine in Westguinea, welches das größte Gold- und Kupferbergwerk der Welt ist, zu erheblichen Ausfällen gekommen. Die Kupferproduktion sank gegenüber dem Vorjahresquartal um 23,7 Prozent auf 662 Millionen Pfund, bei Gold fiel der Rückgang mit einem Minus von 66,2 Prozent auf 97 Millionen Unzen noch dramatischer aus. Hier verhinderte der Verkauf aus dem Bestand ein schlechteres Ergebnis.

Produktionsprognose gekürzt, Zeitplan nach hinten verschoben

Seine Prognose für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres musste der Minenkonzern deutlich senken, da weitere Verzögerungen in der Grasberg-Mine erwartet werden und die gegenwärtig einschränkte Transportinfrastruktur vor Ort an ihre Kapazitätsgrenzen gerät.

Hatte Freeport-McMoRan im Januar noch eine Kupferproduktion von 3,4 Millionen Pfund in Aussicht gestellt, werden jetzt nur noch 3,1 Millionen Pfund erwartet. Bei Gold wurde die Prognose von 800.000 Feinunzen auf 650.000 zusammengestrichen.

Ursprünglich hätte die Grasberg-Mine im weiteren Jahresverlauf wieder 85 Prozent ihrer Kapazitäten erreichen sollen, allerdings bereitet ein feuchter Untergrund Probleme bei der Wiederherstellung. Deshalb musste Freeport-McMoRan diesen Wert auf 65 Prozent nach unten korrigieren. Die vollständige Kapazität der Grasberg-Mine soll jetzt erst "spät" im Jahr 2027 wiederhergestellt sein.

Aktie bricht ein, Performance-Lücke zur Konkurrenz wächst

Anlegerinnen und Anleger zeigten sich sichtlich enttäuscht. Nicht nur haben die anhaltenden Probleme ein deutlich besseres Ergebnis verhindert, sie werden das jetzt auch noch weiter in der Zukunft tun, als bislang erwartet. An der Börse wurde das mit Verlusten von 12,6 Prozent quittiert. So stark war die Aktie nicht mal während des geplatzten Blow-Off-Tops von Gold und Silber im Januar eingebrochen.

Zwar liegt die Aktie gegenüber dem Stand vor einem Jahr noch immer beachtliche 74,7 Prozent im Plus. Doch was ohne Produktionsverzögerungen möglich gewesen wäre, hat Mitbewerber Newmont mit einem erneut sehr starken Quartalsergebnis bewiesen. Diese Aktie konnte sich in den zurückliegenden 12 Monaten um knapp 109 Prozent steigern und damit deutlich besser vom Edelmetall-Boom profitieren.

Gelingt den Käuferinnen und Käufern der Freeport-McMoRan-Aktie nicht ein schneller Konter, könnte das Papier in größere Schwierigkeiten geraten, da der Absturz am Donnerstag zum Unterschreiten der 50-Tage-Linie und damit zu einem ersten Verkaufssignal geführt hat.

Fazit: Dünnes Eis, die Papiere der Mitbewerber sind jetzt zu bevorzugen

Anlegerinnen und Anleger haben Gold- und Kupferproduzent Freeport-McMoRan empfindlich dafür abgestraft, aufgrund von operativen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Grasberg-Mine hinter den Möglichkeiten des aktuellen Rohstoffbooms zurückgeblieben zu sein. Vor allem die gesenkte Produktionsprognose sowie der nach hinten verschobene Zeitplan sorgte für Ärger.

Dass die Aktie selbst nach dem zweistelligen Kurseinbruch mit einem KGVe 2026 von 23 und damit deutlich über dem Branchendurchschnitt von 16,3 handelt, macht die Lage nicht besser. Jetzt besteht neben dem angeschlagenen Chart der Aktie auch ein fundamentaler Grund, weswegen sie vor weiteren Verlusten stehen könnte. Anlegerinnen und Anleger halten sich hier zunächst fern und weichen auf die operativ erfolgreichere Konkurrenz aus.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion