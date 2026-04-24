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    Mercedes-Chef

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    Mehr Entwicklung in China - Image in Volksrepublik intakt

    Für Sie zusammengefasst
    • Lehren aus Chinas schnelllebigem Markt nutzen
    • Entwicklungsteam in China ausbauen und forschen
    • Lokale Lieferketten und autonome Assistenzsysteme
    Mercedes-Chef - Mehr Entwicklung in China - Image in Volksrepublik intakt
    Foto: Matthias Balk - dpa

    PEKING (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes-Benz will die Lehren aus dem wettbewerbsintensiven chinesischen Markt mehr und mehr auf andere Länder übertragen. "Wir wollen die Vorteile aus der Entwicklung hier nutzen, auch in Deutschland", sagte Konzernchef Ola Källenius am Rande der am Freitag beginnenden Automesse in Peking vor Journalisten. "Da ist das Thema Geschwindigkeit ein ganz, ganz wichtiges." Auch wenn der Markt in China derzeit schwierig sei, wolle Mercedes die Entwicklungsmannschaft in China ausbauen und intensiv in Forschung investieren. Zudem will der Autobauer ihm zufolge die Lieferkette in China möglichst komplett auf Anbieter vor Ort umstellen, um Kostenvorteile zu erzielen.

    Seit Jahren gilt in der Branche die Entwicklung im weltgrößten Automarkt China vor allem als schneller. "Wenn du in der Formel 1 bist und jemand ist schneller als du, und du weißt nicht, wie es geht - dann musst du dir selbst sagen: Es geht aber", zog Källenius Parallelen zum Motorsport. Wenn die Geschwindigkeit in China bis jetzt schneller gewesen sei als beispielsweise in Europa, "dann heißt es, dass es geht. Also muss das dein neuer Maßstab sein." Die Steuerungszentrale für die Entwicklung im Konzern bleibe aber Deutschland.

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    Die Strahlkraft der Marke Mercedes-Benz in China sieht Källenius trotz des Abrutschens bei den Absatzzahlen in den vergangenen Jahren weiter intakt. "Dein Markenimage musst du immer jeden Tag neu verdienen", sagte der Manager. "Das war nie anders und das ist heute nichts anderes." Jüngere chinesische Kunden seien allerdings experimentierfreudiger und wechselbereiter. Das zeige sich aber auch bei großen chinesischen Marken, die ebenfalls starken Schwankungen bei den Verkäufen unterlägen.

    Das Umfeld bleibe aber weiter hart. "Dass die Wettbewerbsintensität plötzlich verschwindet, darauf würde ich nicht hoffen", sagte Källenius. Der Konzern stelle sich weiter auf harte Zeiten ein. In diesem Jahr würden unter anderem Modellwechsel belasten, sagte China-Chef Oliver Thöne. Mit der neuen vollelektrischen C-Klasse sowie der für China angepassten Elektroversion des SUV-Modells GLC will Mercedes in der Volksrepublik auch bei Elektroautos in größere Marktsegmente vordringen.

    Bisher sei ein möglicher Hemmschuh bei chinesischen Kunden noch das Thema Intelligenzsysteme im Auto gewesen, ergänzte Thöne. Fortschrittliche technische Funktionen im Fahrzeug seien eine Erwartung, die in China jeder habe. Hier schließe Mercedes jetzt zu den chinesischen Anbietern auf. Dieses Jahr will der Konzern landesweit seinen automatischen Navigationsassistenten einführen, der die Insassen selbstfahrend von Punkt A nach Punkt B bringt - ein Eingreifen des Fahrers soll kaum noch nötig sein./men/err/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 50,35 auf Lang & Schwarz (24. April 2026, 07:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -0,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 48,34 Mrd..

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +9,56 %/+47,41 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Mercedes‑Benz Group: Sorge über sinkende Margen/Umsätze und Prognosen, die Aktie könne unter 50/40 € fallen; Diskussion technischer Charts (Tages/Monats/5‑Jahres). Erwähnt werden Dividende 3,50 € und deren Kurseffekt, Batterie‑Lieferverträge mit Samsung SDI/LG (≈6 Mrd.), Innovationsranking, China‑JV für Ladenetz und mögliche strategische Umschichtungen (z.B. Rüstung) als fundamentale Optionen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.

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