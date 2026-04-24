BARCLAYS stuft STMicro auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für STMicroelectronics von 25 auf 34 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Aufschwung des Chipkonzerns nehme Kontur an, schrieb Simon Coles am Donnerstagabend anlässlich der Signale für das zweite Quartal. Dies sei allerdings mehr als eingepreist./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 18:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 42,63EUR auf Lang & Schwarz (24. April 2026, 07:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Simon Coles

Analysiertes Unternehmen: STMicro

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

