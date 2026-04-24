BARCLAYS stuft EssilorLuxottica auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 320 auf 300 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Optikkonzern habe im ersten Quartal besser als befürchtet abgeschnitten, schrieb Hassan Al-Wakeel am Freitag. Der Fokus rücke bereits auf das zweite Halbjahr. Dann rechnet der Experte mit einer anziehenden Dynamik./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 03:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 03:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 191EUR auf Lang & Schwarz (24. April 2026, 07:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Hassan Al-Wakeel
Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 300
Kursziel alt: 320
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Hassan Al-Wakeel
Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 300
Kursziel alt: 320
Währung: EUR
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