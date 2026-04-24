Atoss Software hebt Margenziel für 2026 an

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ATOSS Software Aktie

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 80,05 auf Lang & Schwarz (24. April 2026, 07:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ATOSS Software Aktie um +13,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,14 %.

Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software bezifferte sich zuletzt auf 1,40 Mrd..

ATOSS Software zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 141,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 157,00EUR was eine Bandbreite von +24,58 %/+77,80 % bedeutet.