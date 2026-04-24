Zefiro gibt eine Investition in Höhe von 4,5 Mio. CAD durch zwei europäische strategische Anleger bekannt

TORONTO, ONTARIO – 23. APRIL 2026 / IRW-Press / ZEFIRO METHANE CORP. (Cboe Canada: ZEFI) (Frankfurt: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) (das „Unternehmen“, „Zefiro“ oder „ZEFI“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Investitionen von zwei europäischen strategischen Investoren erhalten hat. Das Unternehmen hat 9.375.000 Einheiten des Unternehmens („Einheiten“) zum Preis von 0,48 CAD pro Einheit ausgegeben und erzielte damit einen Bruttoerlös von 4.500.000 CAD („Angebot“). Jede Einheit besteht aus einer stimmberechtigten Stammaktie des Unternehmens („Stammaktie“) und einem Stammaktienkaufwarrant (jeder ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Stammaktie (jede eine „Warrant-Aktie“) zum Ausübungspreis von 0,60 CAD pro Warrant-Aktie.

Catherine Flax, Chief Executive Officer und Direktorin von Zefiro, sagt dazu: „Wir freuen uns sehr über den Erhalt dieser strategischen Investition aus Europa, womit wir das anhaltende Wachstum unserer Geschäftstätigkeit auf absehbare Zeit unterstützen können. Dies ist Zefiros erste primäre Eigenkapitalfinanzierung seit dem Börsengang des Unternehmens vor genau zwei Jahren. Die Durchführung dieser Finanzierung zeugt vom Fokus und Engagement des neuen Managementteams von Zefiro, das das Unternehmen in nur wenigen Monaten auf einen klareren Kurs für skalierbares Wachstum, Erfolg und eine Verbesserung der Finanzleistung gebracht hat.“

Frau Flax weiter: „Zefiro ist seiner Aktionärsbasis dankbar, die ihre Unterstützung für das aktuelle Managementteam auf der jüngsten Jahreshauptversammlung zum Ausdruck gebracht hat, während wir uns darum bemühen, bedeutende und positive Ergebnisse für Anleger zu liefern. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Kapitalbildungsstrategie für das Wachstum von Zefiro im Jahr 2026. Wir bauen auf unserer Dynamik auf, während wir unsere Strategie zur Erweiterung der Umweltserviceplattform von Zefiro umsetzen.“

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Durchführung kurzfristiger Übernahmen mit Wertsteigerungspotenzial sowie als Working Capital für das organische Wachstum seiner 100%igen Tochtergesellschaft Plants & Goodwin zu verwenden.