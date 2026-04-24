Evotec: Wechsel im Finanzvorstand – Jetzt mehr erfahren
Evotec stellt seine Finanzführung neu auf: Nach dem angekündigten Abschied von CFO Paul Hitchin übernimmt Finanzexpertin Claire Hinshelwood ab Mai 2026 das Ruder.
Foto: pressfoto - freepik
- Paul Hitchin scheidet aus persönlichen, nicht unternehmensbezogenen Gründen zum 30. April 2026 als CFO aus; der Aufsichtsrat dankte ihm für seine Führungsleistung.
- Hitchin war seit dem 1. März 2025 CFO und begleitete Evotec durch eine Phase wesentlicher finanzieller und strategischer Weiterentwicklung.
- Claire Hinshelwood wird mit Wirkung zum 1. Mai 2026 neue Finanzvorständin (CFO) von Evotec.
- Hinshelwood verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in leitenden Finanzfunktionen (zuletzt Group CFO der BMI Group), war u. a. Global Head of Finance Operations bei Novartis und bekleidete Führungsrollen bei Syngenta; sie hat einen Bachelor in Accountancy and Finance und ist Mitglied des Chartered Institute of Management Accountants.
- CEO Dr. Christian Wojczewski würdigte Hitchins Beitrag und betonte, dass Hinshelwoods Finanzexpertise helfen soll, Evotec zu höherer Profitabilität und nachhaltigem Wachstum zu führen.
- Evotec ist ein Life‑Science‑Unternehmen (NASDAQ: EVO; Frankfurt: EVT) mit über 4.500 Mitarbeitenden, fokussiert auf Wirkstoffforschung/-entwicklung, KI‑gestützte Plattformen und mehr als 100 proprietäre F&E‑Projekte sowie umfangreiche Partnerschaften.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Evotec ist am 06.05.2026.
Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,4075EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,13 % im Minus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,4000EUR das entspricht einem Minus von -0,14 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.856,80PKT (-0,97 %).
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