JEFFERIES stuft Siemens Energy auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 164 Euro auf "Buy" belassen. Der Energietechnikkonzern habe auftragsseitig die Erwartungen deutlich übertroffen und die Ziele für das Geschäftsjahr angehoben, was nach ähnlich guten Trends bem US-Konkurrenten GE Vernova aber teilweise nicht überrascht habe, schrieb Lucas Ferhani in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Es sollte aber ausreichen, eine mögliche Enttäuschung über die knapp verfehlten Erwartungen beim bereinigten Ergebnis zu kompensieren./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 18:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 18:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 18:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 18:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 190,2EUR auf Lang & Schwarz (24. April 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Lucas Ferhani
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 164
Kursziel alt: 164
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Lucas Ferhani
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 164
Kursziel alt: 164
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