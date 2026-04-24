JEFFERIES stuft Siemens Energy auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 164 Euro auf "Buy" belassen. Der Energietechnikkonzern habe auftragsseitig die Erwartungen deutlich übertroffen und die Ziele für das Geschäftsjahr angehoben, was nach ähnlich guten Trends bem US-Konkurrenten GE Vernova aber teilweise nicht überrascht habe, schrieb Lucas Ferhani in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Es sollte aber ausreichen, eine mögliche Enttäuschung über die knapp verfehlten Erwartungen beim bereinigten Ergebnis zu kompensieren./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 18:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 18:55 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 190,2EUR auf Lang & Schwarz (24. April 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Lucas Ferhani

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 164

Kursziel alt: 164

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 164,00 € , was einem Rückgang von -15,90% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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