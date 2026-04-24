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    Evotec-Finanzvorstand geht aus persönlichen Gründen - Neue Finanzchefin ab Mai

    Für Sie zusammengefasst
    • Evotec benennt Claire Hinshelwood zur neuen CFO
    • Paul Hitchin verlässt Evotec zum 30. April 2026
    • Hinshelwood war zuvor Finanzchefin bei BMI Group
    Evotec-Finanzvorstand geht aus persönlichen Gründen - Neue Finanzchefin ab Mai
    Foto: pressfoto - freepik

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler Evotec hat ab kommenden Monat eine neue Finanzchefin. Der bisherige Finanzchef Paul Hitchin werde das Unternehmen zum 30. April 2026 verlassen, teilte Evotec am Freitag in Hamburg mit. Anlass seien persönliche Gründen, die nicht im Zusammenhang mit dem Unternehmen stünden. Hitchin war seit Anfang März vergangenen Jahres der Finanzvorstand von Evotec. Seine Nachfolgerin wird Claire Hinshelwood. Sie war zuvor Finanzchefin bei der BMI Group, einem Hersteller und Anbieter von Baustoffen für Dächer./lew/stk

    Evotec

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    ISIN:DE0005664809WKN:566480
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie

    Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,26 % und einem Kurs von 5,40 auf Lang & Schwarz (24. April 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um -1,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +33,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 971,48 Mio..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,0000EUR. Von den letzten 7 Analysten der Evotec Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +85,87 %/+67,29 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursreaktionen und Bewertungsimplikationen: Der überraschende CFO-Wechsel löst Handelsaktivität aus (Anstiege auf Tradegate, Käufe bei Nasdaq-ADRs). Zudem bringen Analystenupdates (u.a. RBC-Aufstufung) und Berichte über einen rund 7%igen Investor (MAK Capital), der eine Abspaltung von Just Evotec Biologics fordert, Erwartungen auf Wertfreisetzung und Re-Rating der Aktie.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Evotec eingestellt.

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    dpa-AFX
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