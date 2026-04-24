Evotec-Finanzvorstand geht aus persönlichen Gründen - Neue Finanzchefin ab Mai
- Evotec benennt Claire Hinshelwood zur neuen CFO
- Paul Hitchin verlässt Evotec zum 30. April 2026
- Hinshelwood war zuvor Finanzchefin bei BMI Group
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler Evotec hat ab kommenden Monat eine neue Finanzchefin. Der bisherige Finanzchef Paul Hitchin werde das Unternehmen zum 30. April 2026 verlassen, teilte Evotec am Freitag in Hamburg mit. Anlass seien persönliche Gründen, die nicht im Zusammenhang mit dem Unternehmen stünden. Hitchin war seit Anfang März vergangenen Jahres der Finanzvorstand von Evotec. Seine Nachfolgerin wird Claire Hinshelwood. Sie war zuvor Finanzchefin bei der BMI Group, einem Hersteller und Anbieter von Baustoffen für Dächer./lew/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie
Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,26 % und einem Kurs von 5,40 auf Lang & Schwarz (24. April 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um -1,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +33,40 %.
Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 971,48 Mio..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,0000EUR. Von den letzten 7 Analysten der Evotec Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +85,87 %/+67,29 % bedeutet.
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Investor will Abspaltung von Just Evotec Biologics
Mit MAK Capital hat sich ein Investor mit rund sieben Prozent Anteil klar positioniert und fordert vernehmbar eine strategische Neuausrichtung. Im Fokus steht dabei die US-Tochter Just – Evotec Biologics, die sich zuletzt als wachstumsstarker und profitabler Unternehmensteil erwiesen hat. Eine mögliche Abspaltung oder ein Börsengang der Einheit wird am Markt zunehmend diskutiert, auch wenn das Management hierzu bislang keine konkreten Schritte angekündigt hat.