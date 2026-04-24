Evotec-Finanzvorstand geht aus persönlichen Gründen - Neue Finanzchefin ab Mai

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,26 % und einem Kurs von 5,40 auf Lang & Schwarz (24. April 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um -1,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +33,40 %.

Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 971,48 Mio..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,0000EUR. Von den letzten 7 Analysten der Evotec Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +85,87 %/+67,29 % bedeutet.