Im Ausbruchsmodus

Charttechnisch bleibt es spannend: Sollte die Aktie auf Wochenschlussbasis über 275,00 US-Dollar steigen, könnte dies eine neue Aufwärtsbewegung auslösen. Erste Ziele liegen dann bei 280,90 und 283,15 US-Dollar. Mittelfristig wären sogar ein Anstieg auf das bisherige Rekordniveau von 288,62 US-Dollar aus Dezember sowie später auf 310,49 US-Dollar denkbar. Scheitert der Ausbruch jedoch und der Kurs fällt unter 260,00 US-Dollar, müsste mit einer Verlängerung der Seitwärtsphase gerechnet werden – mit möglichen Rückgängen bis auf 247,50 US-Dollar.

An der Börse zeigen sich Anleger trotz zwischenzeitlicher Kursschwankungen optimistisch. Die Aktie bewegt sich aktuell nahe einer wichtigen Trendlinie, und viele Investoren setzen darauf, dass ein Ausbruch aus der mehrmonatigen Seitwärtsphase bevorsteht. Rückenwind kommt auch von Analysten, etwa von Bank of America und BNP Paribas, die ihre Kursziele zuletzt auf bis zu 325 US-Dollar angehoben haben. Hintergrund ist die Erwartung, dass die Bruttomarge im kommenden Quartal über 49 Prozent steigen könnte.

Insgesamt zeigt sich: Trotz Unsicherheiten bleibt die Stimmung rund um Apple konstruktiv, auch wenn der Führungswechsel und die Marktentwicklung genau beobachtet werden.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 275,00 US-Dollar

Kursziel : 288,62 US-Dollar

Renditechance via DN0G7F : 55 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Apple Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0G7F Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,29 - 2,30 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 246,7759 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 246,7759 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 273,36 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 288,63 US-Dollar Hebel: 10,17 Kurschance: + 55 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU5XXA Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,45 - 2,46 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 302,0565 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 302,0565 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 273,36 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,50 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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