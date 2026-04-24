Zu sehr überkauft?

Obwohl der Index aktuell noch einen stabilen Eindruck macht, sehen Experten mögliche Risiken: Sollte der Nikkei 225 von seinem Niveau um 60.000 Punkte nach unten drehen und unter 52.626 Punkte fallen, könnte dies einen Trendwechsel einleiten. In diesem Fall wären weitere Rückgänge auf 50.588 Punkte und sogar in Richtung des 50-Wochen-Durchschnitts bei 49.389 Punkten denkbar.

Ein wichtiger Belastungsfaktor ist derzeit die weltweite Energiekrise. Besonders kritisch ist die Situation rund um die Straße von Hormus, eine zentrale Route für Öllieferungen nach Asien. Sollte diese länger eingeschränkt bleiben, könnte das die Wirtschaft in Japan und anderen asiatischen Ländern deutlich bremsen. Hinzu kommt, dass Japans eigene Ölreserven begrenzt sind. Selbst wenn sich die Lage schnell entspannt, würde es vermutlich Monate dauern, bis sich die Lieferketten wieder normalisieren.

Auf der anderen Seite gibt es auch ein positives Szenario: Wenn es dem Index gelingt, auf Wochenschlussbasis über 60.500 Punkte zu steigen, könnte sich der Aufwärtstrend fortsetzen. Dann wären Kursziele bei 62.974 und später sogar bei 66.413 Punkten möglich.

Die nächsten Handelstage dürften daher besonders entscheidend sein, um zu erkennen, in welche Richtung sich der Markt entwickelt.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Stop-Sell-Order : 55.450 Punkte

Kursziele : 50.588 Punkte

Renditechance via DU4XMY : 90 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Nikkei 225 Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0C3Q Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,53 - 4,54 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 51.047,5773 Punkte Basiswert: Nikkei 225 Index KO-Schwelle: 51.047,5773 Punkte akt. Kurs Basiswert: 59.140,23 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,04 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU4XMY Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,49 - 4,50 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 67.593,6011 Punkte Basiswert: Nikkei 225 Index KO-Schwelle: 67.593,6011 Punkte akt. Kurs Basiswert: 59.140,23 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 50.588 Punkte Hebel: 7,00 Kurschance: + 90 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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