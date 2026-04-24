🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht

    Nikkei 225 Index

    161 Aufrufe 161 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zu sehr überkauft?

    Ein wichtiger Belastungsfaktor ist derzeit die weltweite Energiekrise. Besonders kritisch ist die Situation rund um die Straße von Hormus, eine zentrale Route für Öllieferungen nach Asien. Sollte diese länger eingeschränkt bleiben, könnte das die Wirtschaft in Japan und anderen asiatischen Ländern deutlich bremsen. Hinzu kommt, dass Japans eigene Ölreserven begrenzt sind. Selbst wenn sich die Lage schnell entspannt, würde es vermutlich Monate dauern, bis sich die Lieferketten wieder normalisieren.

    Obwohl der Index aktuell noch einen stabilen Eindruck macht, sehen Experten mögliche Risiken: Sollte der Nikkei 225 von seinem Niveau um 60.000 Punkte nach unten drehen und unter 52.626 Punkte fallen, könnte dies einen Trendwechsel einleiten. In diesem Fall wären weitere Rückgänge auf 50.588 Punkte und sogar in Richtung des 50-Wochen-Durchschnitts bei 49.389 Punkten denkbar.

    Auf der anderen Seite gibt es auch ein positives Szenario: Wenn es dem Index gelingt, auf Wochenschlussbasis über 60.500 Punkte zu steigen, könnte sich der Aufwärtstrend fortsetzen. Dann wären Kursziele bei 62.974 und später sogar bei 66.413 Punkten möglich.

    Die nächsten Handelstage dürften daher besonders entscheidend sein, um zu erkennen, in welche Richtung sich der Markt entwickelt.

    Trading-Strategie:

    _____________________________________________________________________

    SHORT

    _____________________________________________________________________

    Stop-Sell-Order : 55.450 Punkte

    Kursziele : 50.588 Punkte

    Renditechance via DU4XMY : 90 Prozent

    Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    Nikkei 225 Index (Tageschart in Punkten)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 60.013 // 60.738 // 61.827 // 62.974 Punkte
    Unterstützungen: 57.976 // 56.924 // 55.745 // 54.258 Punkte
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DN0C3Q Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 4,53 - 4,54 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 51.047,5773 Punkte Basiswert: Nikkei 225 Index
    KO-Schwelle: 51.047,5773 Punkte akt. Kurs Basiswert: 59.140,23 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 7,04 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DU4XMY Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 4,49 - 4,50 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 67.593,6011 Punkte Basiswert: Nikkei 225 Index
    KO-Schwelle: 67.593,6011 Punkte akt. Kurs Basiswert: 59.140,23 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel: 50.588 Punkte
    Hebel: 7,00 Kurschance: + 90 Prozent
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest





    Autor
    Ingmar Königshofen
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Ingmar Königshofen
    Nikkei 225 Index Zu sehr überkauft? Ein wichtiger Belastungsfaktor ist derzeit die weltweite Energiekrise. Besonders kritisch ist die Situation rund um die Straße von Hormus, eine zentrale Route für Öllieferungen nach Asien. Sollte diese länger eingeschränkt bleiben, könnte das die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     