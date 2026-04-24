Silberpreis
Silber verliert leicht aktuell 75,07 USD
Silber unter Druck: −-0,47 % in 24h auf 75,07 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-4,48 %
|1 Monat
|+10,93 %
|3 Monate
|-27,54 %
|1 Jahr
|+124,45 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 33,44628USD. Heute notiert Silber bei 75,07USD. Ihr Einsatz wäre nun 2.244,52USD wert – ein Zuwachs von +124,45 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
wallstreetonline-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Silber ist gemischt. Kurs von ca. 120 auf 74 gefallen, danach seitwärts. Technisch deutet sich ein Bear-Flag an; 1D-GD200 um 58, Stochastik zeitweise überkauft. CME-Mai-Kontrakt beendet, OI sinkt; First Notice Day 30.04.2026. In den letzten 14 Tagen blieb der Trend volatil, beeinflusst von physischer Nachfrage vs. Papier-/ETF-Handel.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|365,30EUR
|-0,30 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|128,70EUR
|-0,27 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|264,50EUR
|-0,55 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|385,90EUR
|-0,85 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|102,92EUR
|-0,82 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|596,80EUR
|-0,90 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|383,40EUR
|-0,31 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|77,23EUR
|-0,45 %
|Long
|1
|0,00
|128,91EUR
|-0,21 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,196EUR
|+0,79 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.