Silber verliert leicht aktuell 75,07 USD

-0,47 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,48 % 1 Monat +10,93 % 3 Monate -27,54 % 1 Jahr +124,45 %

Silber verliertund fällt auf 75,07USD. Gewinnmitnahmen belasten den Markt, während die Nachfrage nachlässt.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 33,44628USD. Heute notiert Silber bei 75,07USD. Ihr Einsatz wäre nun 2.244,52USD wert – ein Zuwachs von +124,45 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

wallstreetonline-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Silber ist gemischt. Kurs von ca. 120 auf 74 gefallen, danach seitwärts. Technisch deutet sich ein Bear-Flag an; 1D-GD200 um 58, Stochastik zeitweise überkauft. CME-Mai-Kontrakt beendet, OI sinkt; First Notice Day 30.04.2026. In den letzten 14 Tagen blieb der Trend volatil, beeinflusst von physischer Nachfrage vs. Papier-/ETF-Handel.