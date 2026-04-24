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    Rohstoffrausch zwischen Las Vegas und Jackpot

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    Nevadas Bergbau kriegt neuen Schwung

    Trotz 150 Jahren Historie stuft Nevadas Bergbaubehörde bedeutende Teile des rohstoffreichen Bundesstaats als unerforscht ein – und will mit geowissenschaftlichen Basisdaten gegensteuern. Es ist ein weiterer Beleg für den strukturellen Aufschwung des Sektors zwischen Las Vegas im Süden und Jackpot ganz im Norden Nevadas.

     

    Der Edelmetallexplorer Advanced Gold Exploration (ISIN: CA00792D2023, WKN: A41RJV) startete Ende April das diesjährige Explorationsprogramm auf dem Silver Belle-Projekt im Eureka County im US-Bundesstaat Nevada.

     

    Es handelt sich um Exploration auf der Grundlage von Daten, die weit zurückreichen, aber sehr konkret sind. Das Projekt weist dokumentierte historische Fördermengen auf, darunter eine Schmelzwerk-Lieferung aus dem Jahr 1937, die aus Untertagebauwerken etwa 1.611 Gramm Silber pro Tonne sowie 37 % Blei, 10 % Zink, 1 % Kupfer und 0,3 % Antimon ergab.

     

    Advanced Gold will historische Mineralisierung validieren

     

    Diese Gehalte deuten auf eine hochgradige polymetallische Mineralisierung innerhalb des Systems hin. Ziel der Exploration ist laut CEO Arndt Roehlig, „die dokumentierte hochgradige historische Mineralisierung in einen modernen Explorationsrahmen zu überführen“.

     

    Die Geologen des Explorers vermuten bei Silver Belle eine Karbonat-Ersatzlagerstätte (Carbonate Replacement Deposit, CRD). Diese polymetallischen, hochgradigen Erzkörper umfassen nicht selten 10–150 Mio. Tonnen Gestein, bilden oft tafelförmige Mantos, also schichtgebundene metasomatische Erzkörper, typisch für Kupfer-Silber-Lagerstätten, oder vertikale Kamine und bieten wirtschaftliche Abbaumöglichkeiten.

     

    Auf dem Programm steht zunächst eine systematische Kartierung des Claim-Blocks und die Entnahme von 50-100 Gesteins- und Bodenproben. Zum Einsatz kommen auch Röntgenfluoreszenz und Drohnen. Schließlich sollen die neu gewonnenen Felddaten mit historischen Aufzeichnungen integriert werden.

     

    Advanced Gold Exploration ist nur ein Beispiel von vielen für die massive Zunahme der Explorationsaktivität in Nevada im Zuge der laufenden Hausse an den Metallmärkten. Das Potenzial des in branchenweit beachteten Studien des Fraser-Instituts regelmäßig als Tier-1-Jurisdiktion eingestuften Bundesstaates scheint noch lange nicht ausgeschöpft.

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