🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Loftie eröffnet das Calm Café im Versatile, einen öffentlichen Erholungsort während der Kunstbiennale in Venedig

    VENEDIG, Italien, 24. April 2026 /PRNewswire/ -- Während einer der lebhaftesten und anspruchsvollsten Wochen im weltweiten Kunstkalender setzt Calm Café einen dringend benötigten Kontrapunkt. Präsentiert von Loftie in Zusammenarbeit mit Versatile und produziert von Lover LLC, findet diese dreitägige Aktivierung (7.-9. Mai) während der Eröffnungswoche der Kunstbiennale 2026 in Venedig statt und verwandelt einen historischen venezianischen Palazzo in der Nähe der Rialto-Brücke in einen Raum für Ruhe, Konzentration und stille Verbindung.

    Loftie, Inc

    Während Tausende von Sammlern, Kuratoren, Künstlern und Journalisten in die Stadt strömen, bietet das Calm Café etwas, das in der Biennale-Woche fehlt: eine spezielle Umgebung zur Entschleunigung. Der kostenlose und öffentlich zugängliche Raum lädt dazu ein, sich vom ständigen Strom der Ausstellungen und Veranstaltungen zu lösen, um sich zu erholen oder in Ruhe zu arbeiten.

    Das Erlebnis findet in den neu eröffneten Räumlichkeiten von Versatile in der Calle Seconda de la Fava statt und erstreckt sich über intime Räume, eine Terrasse mit Blick auf den Kanal und eine zentrale Lounge. Während der Eröffnungstage der Biennale dient die Lounge auch als Presseraum, in dem sich Journalisten zwischen den Terminen erholen können.

    Die Gäste bewegen sich in ihrem eigenen Tempo durch den Raum und werden dabei von einem ausgewählten Angebot an beruhigenden Ritualen geleitet, die darauf abzielen, die Sinne wieder in Einklang zu bringen - von Atemarbeit mit einer Sanduhr bis hin zu Tagebuchaufzeichnungen und sensorischen Kits mit Augenmasken, Ohrstöpseln und erdenden Elementen wie Lavendel oder Troststeinen. Jedes Ritual fördert das Innehalten und die Präsenz.

    Zum weiteren Programm gehören morgendliches Yoga, Aquarellmalerei und Live-Tonbäder. Alle Angebote sind fakultativ und unterstützen Ruhe, Kreativität und die Regulierung des Nervensystems, während der Raum den ganzen Tag über für ruhige Arbeit oder Reflexion offen bleibt.

    Jeder Gast erhält eine Loftie Focus Card, die das Erlebnis über die Aktivierung hinaus erweitert und zu mehr bewussten, telefonfreien Momenten im Alltag anregt.

    Über Loftie
    Loftie ist eine Schlaf-Wellness-Marke, die Produkte herstellt, die den Menschen helfen, ihr Handy wegzulegen, um besser zu schlafen und konzentrierter zu leben. Die Produktpalette umfasst die Loftie Clock, Lamp und Loftie+. Die Produkte sind erhältlich unter online, bei ausgewählten Einzelhändlern und Gaststättenpartnern weltweit.

    Über Versatile
    Versatile     ist ein in Venedig ansässiger Arbeitsklub und kreativer Knotenpunkt für Freiberufler und Telearbeiter. Der auf Mitgliedschaft basierende Raum bietet flexible Arbeitsplätze und beherbergt eine Reihe von gemeinschaftsorientierten Programmen.

    Über Lover LLC
    Lover LLC     ist ein Kreativstudio, das unter der Leitung der Produzentin Ella Fitch gemeinschaftsorientierte Erlebnisse produziert. Zu seinen Kunden zählen Frank Ocean, Spike Jonze, Björk, Google und The Guggenheim.

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2963554/LOFTIE_WORDMARK_RGB_BLACK_Logo_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/loftie-eroffnet-das-calm-cafe-im-versatile-einen-offentlichen-erholungsort-wahrend-der-kunstbiennale-in-venedig-302750777.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Loftie eröffnet das Calm Café im Versatile, einen öffentlichen Erholungsort während der Kunstbiennale in Venedig VENEDIG, Italien, 24. April 2026 /PRNewswire/ - Während einer der lebhaftesten und anspruchsvollsten Wochen im weltweiten Kunstkalender setzt Calm Café einen dringend benötigten Kontrapunkt. Präsentiert von Loftie in Zusammenarbeit mit Versatile und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     