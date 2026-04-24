Loftie eröffnet das Calm Café im Versatile, einen öffentlichen Erholungsort während der Kunstbiennale in Venedig

Während Tausende von Sammlern, Kuratoren, Künstlern und Journalisten in die Stadt strömen, bietet das Calm Café etwas, das in der Biennale-Woche fehlt: eine spezielle Umgebung zur Entschleunigung. Der kostenlose und öffentlich zugängliche Raum lädt dazu ein, sich vom ständigen Strom der Ausstellungen und Veranstaltungen zu lösen, um sich zu erholen oder in Ruhe zu arbeiten.

VENEDIG, Italien, 24. April 2026 /PRNewswire/ -- Während einer der lebhaftesten und anspruchsvollsten Wochen im weltweiten Kunstkalender setzt Calm Café einen dringend benötigten Kontrapunkt. Präsentiert von Loftie in Zusammenarbeit mit Versatile und produziert von Lover LLC, findet diese dreitägige Aktivierung (7.-9. Mai) während der Eröffnungswoche der Kunstbiennale 2026 in Venedig statt und verwandelt einen historischen venezianischen Palazzo in der Nähe der Rialto-Brücke in einen Raum für Ruhe, Konzentration und stille Verbindung.

Das Erlebnis findet in den neu eröffneten Räumlichkeiten von Versatile in der Calle Seconda de la Fava statt und erstreckt sich über intime Räume, eine Terrasse mit Blick auf den Kanal und eine zentrale Lounge. Während der Eröffnungstage der Biennale dient die Lounge auch als Presseraum, in dem sich Journalisten zwischen den Terminen erholen können.

Die Gäste bewegen sich in ihrem eigenen Tempo durch den Raum und werden dabei von einem ausgewählten Angebot an beruhigenden Ritualen geleitet, die darauf abzielen, die Sinne wieder in Einklang zu bringen - von Atemarbeit mit einer Sanduhr bis hin zu Tagebuchaufzeichnungen und sensorischen Kits mit Augenmasken, Ohrstöpseln und erdenden Elementen wie Lavendel oder Troststeinen. Jedes Ritual fördert das Innehalten und die Präsenz.

Zum weiteren Programm gehören morgendliches Yoga, Aquarellmalerei und Live-Tonbäder. Alle Angebote sind fakultativ und unterstützen Ruhe, Kreativität und die Regulierung des Nervensystems, während der Raum den ganzen Tag über für ruhige Arbeit oder Reflexion offen bleibt.

Jeder Gast erhält eine Loftie Focus Card, die das Erlebnis über die Aktivierung hinaus erweitert und zu mehr bewussten, telefonfreien Momenten im Alltag anregt.

Über Loftie

Loftie ist eine Schlaf-Wellness-Marke, die Produkte herstellt, die den Menschen helfen, ihr Handy wegzulegen, um besser zu schlafen und konzentrierter zu leben. Die Produktpalette umfasst die Loftie Clock, Lamp und Loftie+. Die Produkte sind erhältlich unter online, bei ausgewählten Einzelhändlern und Gaststättenpartnern weltweit.

Über Versatile

Versatile ist ein in Venedig ansässiger Arbeitsklub und kreativer Knotenpunkt für Freiberufler und Telearbeiter. Der auf Mitgliedschaft basierende Raum bietet flexible Arbeitsplätze und beherbergt eine Reihe von gemeinschaftsorientierten Programmen.

Über Lover LLC

Lover LLC ist ein Kreativstudio, das unter der Leitung der Produzentin Ella Fitch gemeinschaftsorientierte Erlebnisse produziert. Zu seinen Kunden zählen Frank Ocean, Spike Jonze, Björk, Google und The Guggenheim.

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