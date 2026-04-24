Deutscher Hersteller verletzt Patent auf brasilianische Technologie für Polyurethan-Brustimplantate - Gericht erlässt einstweilige Verfügung zugunsten von Silimed

Einstweilige Verfügung verpflichtet deutsches Unternehmen, Herstellung, Vermarktung, Verkauf und Vertrieb der rechtsverletzenden Produkte in Deutschland einzustellen, andernfalls droht für jeden Verstoß ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro.

Gerichtliche Entscheidung folgt auf einen fast zehn Jahre währenden Rechtsstreit über die Herstellungstechnologie für polyurethanbeschichtete Implantate.

Das brasilianische Unternehmen Silimed ist derzeit weltweit der einzige Hersteller von Implantaten auf Basis dieser klinisch etablierten patentierten Technologie, die bei Brustkrebspatienten nach rekonstruktiven Eingriffen zu weniger Komplikationen führt.

Ein langjähriger Rechtsstreit über die Patentinhaberschaft an einer der wirksamsten und angesehensten Technologien der Welt für Brustvergrößerung und Brustrekonstruktion hat dazu geführt, dass ein deutsches Gericht wegen Patentverletzung eine einstweilige Verfügung gegen einen deutschen Hersteller erlassen hat.

MÜNCHEN, 24. April 2026 /PRNewswire/ -- Das Landgericht München hat Silimed Indústria de Implantes Ltda (Silimed) eine einstweilige Verfügung gegen Polytech Health and Aesthetics GmbH (Polytech) gewährt, die dem deutschen Unternehmen in den vergangenen Tagen zugestellt wurde. Darin wird Polytech aufgegeben, die Herstellung, den Vertrieb und die Vermarktung von Polyurethan (PU)-beschichteten Silikon-Brustimplantaten in Deutschland unter Verwendung der patentierten Technologie von Silimed nach dem europäischen Patent EP 2 582 193 B1 mit sofortiger Wirkung einzustellen. Bei Nichtbeachtung drohen Polytech für jeden Verstoß ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro oder bis zu sechs Monate Haft, im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren. Nach dieser vorläufigen Entscheidung darf Polytech zudem Vertriebspartner außerhalb Deutschlands nicht weiter beliefern.

Silimed und Polytech waren die einzigen beiden Hersteller von PU-beschichteten Brustimplantaten nach dem patentierten Verfahren, das zu einem Produkt führte, das von vielen Chirurgen weltweit bevorzugt eingesetzt wird.

Im Dezember 2024 sprach das Oberlandesgericht Frankfurt Silimed das Patent zu. Polytech legte Rechtsmittel ein, doch der Bundesgerichtshof wies dieses kurz vor Weihnachten 2025 zurück. Silimed setzt seine Patentrechte nun durch.

Damit ist Silimed derzeit weltweit der einzige Hersteller dieser wichtigen patentierten Technologie und kann damit den Bedarf eines Marktes von 600 Millionen bis 900 Millionen Euro sowie von jährlich etwa 250 000 Patienten decken. Um die Lieferstabilität aufrechtzuerhalten, erweitert Silimed seine Fertigung und seinen Vertrieb, um die zusätzliche Nachfrage von Chirurgen und Patienten zu erfüllen.