Tomra Systems Aktie mit Kurseinbruch - 24.04.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -11,48 % verliert die Tomra Systems Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Tomra Systems ist ein führendes Unternehmen in der Kreislaufwirtschaft, spezialisiert auf Rücknahmesysteme und Sortiertechnologien. Mit innovativen Sensorlösungen und globaler Präsenz hebt es sich von Konkurrenten wie Envipco ab.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Tomra Systems insgesamt ein Minus von -7,14 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Tomra Systems Aktie damit um -12,77 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,00 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Tomra Systems -9,17 % verloren.

Tomra Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,77 % 1 Monat +8,00 % 3 Monate -7,14 % 1 Jahr -18,11 %

Informationen zur Tomra Systems Aktie

Stand: 24.04.2026, 08:12 Uhr

Es gibt 296 Mio. Tomra Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,92 Mrd. € wert.

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Ob die Tomra Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tomra Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.