SAP Aktie legt spürbar zu - Zahlen kommen gut an - 24.04.2026

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

SAP ist mit Zuwächsen ins Jahr gestartet. Europas größter Softwarekonzern steigerte den Umsatz im ersten Quartal um sechs Prozent auf 9,6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen nach US-Börsenschluss mitteilte. Vor allem das Cloudgeschäft legte kräftig zu: Die Erlöse stiegen um 19 Prozent, der erwartete Umsatz aus bestehenden Cloudverträgen in den kommenden zwölf Monaten wuchs auf 21,9 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis kletterte um 17 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro. Damit übertraf SAP die Erwartungen der Analysten beim Cloudumsatz und operativen Ergebnis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

SAP Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 24.04.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von SAP. Sie steigt um +7,25 % auf 150,90€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SAP Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,75 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 150,90€, mit einem Plus von +7,25 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Obwohl sich die SAP Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -24,25 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um -1,24 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,46 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SAP -28,45 % verloren.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,24 % 1 Monat -0,46 % 3 Monate -24,25 % 1 Jahr -37,76 %

Stand: 24.04.2026, 08:13 Uhr

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um SAP-Aktie: Fokus liegt auf Kursentwicklung nach dem Quartalsbericht, US-ADR-Nachbörse und technischen Bewegungen. Diskussionen drehen sich um Bewertung (KGV ca. 20–25), fundamentale Kennzahlen (Umsatz +6 %, Cloud +19 %, EPS 1,64) sowie um mögliche Rebounds rund 150 €, wobei eine laufende Korrektur gesehen wird. KI-Story und Market-Maker-Dilemma prägen die Stimmung.



