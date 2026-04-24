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    DAX leicht im Plus erwartet – SAP übertrifft niedrige Erwartungen

    Der DAX wird zum Start in den Freitagshandel leicht höher bei 24 180 Punkten gesehen.

    Die Anleger in Frankfurt dürften vor dem Wochenende im Risk-off-Modus bleiben und weiter sehr selektiv bei ihren Kaufentscheidungen vorgehen. Die Verlängerung der Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon stellt wie schon das am Dienstag von US-Präsident Trump verschobene Ultimatum an den Iran nur eine Prolongation der schwierigen Situation im Nahen Osten dar.

    Bereits in Asien waren die Investoren eher geneigt, die kurzfristig entstandenen Gewinne mitzunehmen, um nicht über das Wochenende einmal mehr auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Der Nikkei konnte allerdings von positiven Makrodaten profitieren und schloss erneut höher.

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    Für den DAX dürfte das Schwergewicht SAP mit den gestern präsentierten Quartalszahlen eine Stütze sein. Die im Vorfeld stark abgesenkten Erwartungen wurden übertroffen und somit liegt die Aktie vorbörslich mit rund sieben Prozent im Plus. Insgesamt aber bleibt die Stimmung an der Börse verhalten optimistisch und Anleger trauen den Ereignissen im Nahen Osten nicht so richtig. Das zeigt sich unter anderem in einem Ölpreis für die Sorte Brent von 105 Dollar.

    Die Technologiewerte aus dem Halbleiterbereich könnten zwar weiter als wichtige Unterstützer in den europäischen Indizes fungieren, jedoch auch vereinzelt unter Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende leiden. Die Quartalszahlen von Intel halten zumindest das positive Momentum aufrecht, der angeschlagene US-Technologiekonzern profitiert von der hohen Nachfrage aus dem KI-Bereich.

    Heute dürften der Ifo-Geschäftsklima-Index aus Deutschland und das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan aus den USA auf Interesse bei den Investoren stoßen. Unternehmensseitig stehen die Zahlen von Procter & Gamble im Fokus. Aus technischer Sicht könnte sich der Dax heute in einer Handelsspanne zwischen 23 900 und 24 300 Punkten bewegen.

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    Andreas Lipkow
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    Andreas Lipkow ist seit Februar 2026 Chef-Marktanalyst bei CMC Markets Deutschland. Zuvor war er fast zehn Jahre lang in ähnlicher Position bei der Comdirect tätig. Lipkow ist als Vortragsredner und Seminarleiter für Finanz-, Trading- und Investmentthemen gefragt und moderiert regelmäßig einen Börsenpodcast. Zudem betreibt er einen YouTube-Kanal mit Inhalten zu Geldanlage, Trading und Investing. Als Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management vermittelt der Finanzmarktexperte praxisnahes Wissen zu Börse, Anlagestrategien und Risikomanagement. 2024 erschien sein erstes Buch über Finanzen mit dem Titel „Erfolgreich strategisch anlegen: Ihr unkomplizierter Weg zum Börsenerfolg“.
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    Verfasst von Andreas Lipkow
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