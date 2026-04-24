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    Ehepaar bei russischem Angriff auf Hafenstadt Odessa getötet

    Für Sie zusammengefasst
    • Zwei Tote in Odessa durch russischen Angriff
    • 15 verletzt, acht davon in Kliniken behandelt
    • Drei Häuser beschädigt, Schiffbrand gelöscht
    Ehepaar bei russischem Angriff auf Hafenstadt Odessa getötet
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ODESSA (dpa-AFX) - In der ukrainischen Hafenstadt Odessa sind bei einem russischen Angriff zwei Menschen getötet worden. Es handele sich um ein Ehepaar, beide seien 75 Jahre alt gewesen, schrieb Militärverwaltungschef Serhij Lyssak bei Telegram. Weitere 15 Menschen seien verletzt worden. Acht von ihnen befinden sich demnach in medizinischen Einrichtungen. Moskaus Militär habe ein Wohnviertel angegriffen, schrieb Lyssak.

    Durch Drohneneinschläge seien mindestens drei Wohnhäuser beschädigt worden, teilte Gouverneur Oleh Kiper mit. Auch auf einem Handelsschiff habe es einen Einschlag gegeben. An Bord sei ein Feuer ausgebrochen, das aber schnell gelöscht worden sei. Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion./ksr/DP/stk





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    Ehepaar bei russischem Angriff auf Hafenstadt Odessa getötet In der ukrainischen Hafenstadt Odessa sind bei einem russischen Angriff zwei Menschen getötet worden. Es handele sich um ein Ehepaar, beide seien 75 Jahre alt gewesen, schrieb Militärverwaltungschef Serhij Lyssak bei Telegram. Weitere 15 Menschen …
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