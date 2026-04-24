Microsoft Abfindungsprogramm soll Stellenabbau im KI-Umbau abfedern

Der US-Softwarekonzern Microsoft erwägt erstmals in seiner 51-jährigen Unternehmensgeschichte ein freiwilliges Abfindungsprogramm für einen Teil seiner Belegschaft in den USA. Die Maßnahme kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die gesamte Branche durch den rasanten Aufstieg der Künstlichen Intelligenz unter massiven strukturellen Druck gerät.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Laut CNBC sollen rund sieben Prozent der US-Mitarbeiter für das Programm infrage kommen. Teilnahmeberechtigt sollen Angestellte bis zur Ebene "Senior Director" sein, deren Alter und Betriebszugehörigkeit zusammen mindestens 70 Jahre ergeben.

Strategiewechsel im Schatten des KI-Wettrüstens

Der Schritt ist Teil eines umfassenderen strategischen Umbaus. Microsoft investiert derzeit massiv in Rechenzentren, um die steigende Nachfrage nach Cloud-Infrastruktur für generative KI-Anwendungen zu bedienen. Wettbewerber wie Alphabet und Amazon verfolgen ähnliche Strategien und treiben damit ein globales Wettrüsten um Rechenkapazitäten voran.

Kostenkontrolle nach früheren Entlassungswellen

Bereits im vergangenen Jahr hatte Microsoft mehrere Entlassungsrunden durchgeführt, um Kosten zu senken. Zum Stand Juni 2025 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 228.000 Mitarbeiter, davon etwa 125.000 in den USA.

Mit dem neuen Programm setzt der Konzern nun verstärkt auf freiwillige Lösungen. "Unser Ziel ist es, den Berechtigten die Möglichkeit zu geben, diesen Schritt zu ihren eigenen Bedingungen zu gehen – mit großzügiger Unterstützung des Unternehmens", erklärte Personalchefin Amy Coleman laut Memo.

Umbau der Vergütungsstruktur

Parallel zum Abfindungsprogramm reformiert Microsoft auch sein Vergütungssystem. Künftig sollen Aktienzuteilungen nicht mehr direkt an Bargeldboni gekoppelt sein. Führungskräfte erhalten dadurch mehr Spielraum, individuelle Leistungen stärker differenziert zu honorieren.

Branchenweiter Trend zu Effizienzmaßnahmen

Microsofts Schritt ist kein Einzelfall. Auch Meta Platforms hat angekündigt, Stellen abzubauen und gleichzeitig tausende offene Positionen zu streichen, um die Kosten für seine ambitionierten KI-Projekte zu kompensieren.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 359EUR auf Tradegate (24. April 2026, 08:27 Uhr) gehandelt.





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