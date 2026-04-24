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    Daimler Truck Konkurrent

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    Volvo Group: Rückgang des Gewinns – Prognose erhöht!

    Lkw-Hersteller Volvo Group meldet Einbruch bei Gewinn und Umsatz: Trotzdem machen einige Kennzahlen Hoffnung.

    Daimler Truck Konkurrent - Volvo Group: Rückgang des Gewinns – Prognose erhöht!
    Foto: WDnet Studio - stock.adobe.com

    Die Umsätze und Gewinne der Volvo Group gingen im ersten Quartal 2026 zurück, die Margen blieben jedoch trotz Währungs- und Portfolio-Belastungen stabil.

    So meldete der Lkw-und Baumaschinen-Hersteller am Freitag einen stärkeren Rückgang des operativen Gewinns im ersten Quartal, erhöhte aber zugleich die Marktaussichten für die Lkw-Neuzulassungen in Europa.

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    Konkret: Der operative Gewinn betrug 10,68 Milliarden Schwedische Kronen (987 Millionen Euro) gegenüber 13,26 Milliarden Kronen (1,15 Milliarden Euro) im Vorjahr und einer durchschnittlichen Analystenerwartung von 11,39 Milliarden Kronen (0,99 Milliarden Euro). Der Nettoumsatz ist damit auf Jahressicht um 9 Prozent zurückgegangen.

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    Damit blieb die Volvo Group hinter ihren Ergebnissen vom letzten Jahr und unter den Schätzungen der Analysten, die bereits Rückgänge eingerechnet hatten in ihren Prognosen. 

    Besonders der Absatz von Baumaschinen war stark rückläufig. Die Nachfrage nach Lkws blieb stabil, der Nettoauftragseingang stieg auf 62.755 Einheiten, besonders auf dem Markt für Europa.

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    Deswegen hat Volvo seine Prognose für den europäischen Gesamtmarkt für schwere Lkw in diesem Jahr von 305.000 auf 310.000 Einheiten angehoben, während die Prognose für den nordamerikanischen Absatz schwerer Lkw bei 265.000 Fahrzeugen beibehalten wurde.

    Die Analysten sind eher zurückhaltend, was die Anteile von Volvo betrifft. Das jüngste "Buy"-Votum kam ausschließlich von Goldman. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volvo von 363 auf 364 schwedische Kronen (33,65 Euro) angehoben.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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