🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBYD AktievorwärtsNachrichten zu BYD

    Ihre wichtigsten Termine

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Frische Q1-Zahlen von: BYD, General Motors, Starbucks, Visa, Coca-Cola, Booking

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Frische Q1-Zahlen von: BYD, General Motors, Starbucks, Visa, Coca-Cola, Booking
    Foto: Pradeep Gaur - picture alliance / ZUMAPRESS.com |

    Unternehmenstermine

    08:00 Uhr, Großbritannien: Barclays, Q1-Zahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: BP, Q1-Zahlen
    08:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Euroshop, Geschäftsbericht
    08:00 Uhr, Schweden: Securitas AB, Q1-Zahlen
    10:30 Uhr, Frankreich: EssilorLuxottica, Hauptversammlung
    11:00 Uhr, Spanien: Endesa, Hauptversammlung
    12:00 Uhr, Schottland: NatWest, Hauptversammlung
    12:00 Uhr, USA: Spotify, Q1-Zahlen
    12:00 Uhr, USA: UPS, Q1-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: General Motors, Q1-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: Kimberly-Clark, Q1-Zahlen
    12:55 Uhr, USA: Coca-Cola, Q1-Zahlen
    13:00 Uhr, Deutschland: Invesco, Q1-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: American Tower, Q1-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Sherwin-Williams, Q1-Zahlen
    14:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Börse, Q1-Analystenkonferenz
    15:00 Uhr, Schweiz: VAT, Hauptversammlung
    16:00 Uhr, USA: Wells Fargo, Hauptversammlung
    17:30 Uhr, Schweiz: Novartis, Q1-Zahlen
    17:45 Uhr, Frankreich: Airbus Group, Q1-Zahlen
    19:00 Uhr, USA: IBM, Hauptversammlung
    22:00 Uhr, USA: Booking Holdings, Q1-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: T-Mobile US, Q1-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Starbucks, Q2-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Visa, Q2-Zahlen
    22:05 Uhr, USA: Mondelez International, Q1-Zahlen
    22:10 Uhr, Niederlande: NXP Semiconductors, Q1-Zahlen
    China: BYD, Q1-Zahlen

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Coca-Cola!
    Long
    70,38€
    Basispreis
    0,46
    Ask
    × 14,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    80,78€
    Basispreis
    0,47
    Ask
    × 13,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

    Konjunkturdaten

    09:00 Uhr, Spanien: Arbeitsmarktdaten Q1/26
    10:00 Uhr, EU: EZB Verbraucherpreiserwartungen
    11:00 Uhr, Italien: Erzeugerpreise 3/26
    14:15 Uhr, USA: ADP-Daten zum Arbeitsmarkt
    15:00 Uhr, USA: FHFA Hauspreisindex 2/26
    16:00 Uhr, USA: Richmond Fed Herstellerindex 4/26
    16:00 Uhr, USA: Verbrauchervertrauen 4/26
    Japan: Notenbank-Entscheidung mit Prognosen für die Preisentwicklung


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 28.04.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    01:30JapanJPNArbeitslosenquote
    05:00JapanJPNBoJ Outlook Report
    05:00JapanJPNBoJ Interest Rate Decision
    05:00JapanJPNGeldpolitische Erklärung der BoJ
    08:30JapanJPNBoJ Press Conference
    10:00Euro ZoneEURECB Bank Lending Survey
    14:15USAUSAADP Employment Change 4-week average
    15:00USAUSAHousing Price Index (MoM)
    16:00USAUSAConsumer Confidence
    19:30Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    08:45 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    18:30 WebinarHSBC: Sell in May and go away ?! Depotabsicherung in der Praxis
    29.04. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    29.04. 10:00 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    alle Webinare anzeigen »

    Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!

    Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
    12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ihre wichtigsten Termine Frische Q1-Zahlen von: BYD, General Motors, Starbucks, Visa, Coca-Cola, Booking Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     