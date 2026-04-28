Ihre wichtigsten Termine
Frische Q1-Zahlen von: BYD, General Motors, Starbucks, Visa, Coca-Cola, Booking
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
08:00 Uhr, Großbritannien: Barclays, Q1-Zahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: BP, Q1-Zahlen
08:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Euroshop, Geschäftsbericht
08:00 Uhr, Schweden: Securitas AB, Q1-Zahlen
10:30 Uhr, Frankreich: EssilorLuxottica, Hauptversammlung
11:00 Uhr, Spanien: Endesa, Hauptversammlung
12:00 Uhr, Schottland: NatWest, Hauptversammlung
12:00 Uhr, USA: Spotify, Q1-Zahlen
12:00 Uhr, USA: UPS, Q1-Zahlen
12:30 Uhr, USA: General Motors, Q1-Zahlen
12:30 Uhr, USA: Kimberly-Clark, Q1-Zahlen
12:55 Uhr, USA: Coca-Cola, Q1-Zahlen
13:00 Uhr, Deutschland: Invesco, Q1-Zahlen
13:00 Uhr, USA: American Tower, Q1-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Sherwin-Williams, Q1-Zahlen
14:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Börse, Q1-Analystenkonferenz
15:00 Uhr, Schweiz: VAT, Hauptversammlung
16:00 Uhr, USA: Wells Fargo, Hauptversammlung
17:30 Uhr, Schweiz: Novartis, Q1-Zahlen
17:45 Uhr, Frankreich: Airbus Group, Q1-Zahlen
19:00 Uhr, USA: IBM, Hauptversammlung
22:00 Uhr, USA: Booking Holdings, Q1-Zahlen
22:00 Uhr, USA: T-Mobile US, Q1-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Starbucks, Q2-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Visa, Q2-Zahlen
22:05 Uhr, USA: Mondelez International, Q1-Zahlen
22:10 Uhr, Niederlande: NXP Semiconductors, Q1-Zahlen
China: BYD, Q1-Zahlen
Konjunkturdaten
09:00 Uhr, Spanien: Arbeitsmarktdaten Q1/26
10:00 Uhr, EU: EZB Verbraucherpreiserwartungen
11:00 Uhr, Italien: Erzeugerpreise 3/26
14:15 Uhr, USA: ADP-Daten zum Arbeitsmarkt
15:00 Uhr, USA: FHFA Hauspreisindex 2/26
16:00 Uhr, USA: Richmond Fed Herstellerindex 4/26
16:00 Uhr, USA: Verbrauchervertrauen 4/26
Japan: Notenbank-Entscheidung mit Prognosen für die Preisentwicklung
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 28.04.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:30 JPN Arbeitslosenquote 05:00 JPN BoJ Outlook Report 05:00 JPN BoJ Interest Rate Decision 05:00 JPN Geldpolitische Erklärung der BoJ 08:30 JPN BoJ Press Conference 10:00 EUR ECB Bank Lending Survey 14:15 USA ADP Employment Change 4-week average 15:00 USA Housing Price Index (MoM) 16:00 USA Consumer Confidence 19:30 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht
Webinare
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|HSBC: Sell in May and go away ?! Depotabsicherung in der Praxis
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