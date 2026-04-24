HrFlow.ai sichert sich 7 Millionen Dollar (Pre-Series-A-Finanzierung), um zum globalen Standard für künstliche Intelligenz (KI) im Bereich HR-Daten zu werden

1. Mittelbeschaffung und Ziele

HrFlow.ai, ein Pionier im Bereich der künstlichen Intelligenz für HR-Daten, gibt heute seine zweite Finanzierungsrunde in Höhe von 7 Millionen Dollar (Pre-Series-A) bekannt.

Mit dieser Finanzierung beläuft sich das insgesamt eingeworbene Kapital des Unternehmens auf 10 Millionen Dollar. Diese neue Kapitalspritze soll die Kernmission des Unternehmens vorantreiben: den Aufbau der Daten- und KI-Infrastruktur für den Arbeitsmarkt.

Die Finanzierungsrunde wird von 115K, dem Risikokapitalfonds der La Banque Postale, und EmergingTech Ventures (EmTech) angeführt, zusammen mit den bestehenden Investoren des Unternehmens, darunter Xavier Niel (Free, Kima, Station F), Jean-Baptiste Rudelle (Criteo), Romain Niccoli (Pigment, Criteo), Franck Le Ouay (LIFEN, Criteo), Flavien Kulawik (KLB), Allen Penn (Uber), Dominique Vidal (Index Ventures) und Thibaud Elzière (Hexa, Fotolia).

Aufbauend auf einer konsequenten Umsetzung und einer nachgewiesenen Kapitaleffizienz seit seiner ersten Finanzierungsrunde in Höhe von 2,3 Millionen Dollar im Jahr 2018 erzielt HrFlow.ai derzeit eine Marge von rund 27 %. Obwohl die eigene Ertragskraft die vollständige Unabhängigkeit des Unternehmens gewährleistet, beschließt das Unternehmen heute aus strategischen Gründen, neue Mittel zu beschaffen:

- Geschäftstätigkeit: Die kommerzielle Expansion in den Vereinigten Staaten, wo das Unternehmen seit 2022 präsent ist, deutlich beschleunigen und seine Position als europäischer Marktführer insbesondere in England, Deutschland, den Niederlanden und Italien stärken.

- Produkt: Die zweite Generation seiner KI-Plattform einführen, um die KI-Transformation des Arbeitsmarktes voranzutreiben.

2. Die Unternehmensvision

Prinzip 1: Der Arbeitsmarkt hat die Grenzen des menschlichen Vorstellungsvermögens überschritten

HrFlow.ai entwickelt eine sichere „Hiring SuperIntelligence“, um die Arbeitslosigkeit weltweit zu senken. Seit 2016 vertritt HrFlow.ai eine einfache Überzeugung: Der Arbeitsmarkt ist über die menschliche Geschwindigkeit, das menschliche Denkvermögen und die menschliche Koordinationsfähigkeit hinausgewachsen. Es gibt zu viele Menschen, zu viele Arbeitsplätze, zu viele Kulturen, zu viele fragmentierte Daten und zu viele Entscheidungen, die zu schnell getroffen werden, als dass rein menschliche Systeme mithalten könnten.

Prinzip 2: KI ist die entscheidende Triebkraft für den Arbeitsmarkt

Der Engpass liegt nicht mehr in der Informationsverfügbarkeit. Der Engpass liegt in der menschlichen Verarbeitungskapazität. HrFlow.ai ist davon überzeugt, dass der einzige Weg in die Zukunft darin besteht, leistungsstarke und sichere KI in die Hände von Personalvermittlern, Bewerbern, Arbeitgebern und öffentlichen Einrichtungen zu legen – nicht, um den Menschen zu ersetzen, sondern um die menschliche Entscheidungsfindung in dem Umfang zu unterstützen, den die reale Welt erfordert.

Prinzip 3: Eine „API-First“-Architektur ist der einzig gangbare Weg für das gesamte HR-Ökosystem

Die Entscheidung für einen „API-First“-Ansatz liegt auf der Hand, da eine solche Funktionalität nicht auf ein einzelnes Unternehmen, ein einzelnes Produkt oder eine einzelne Schnittstelle beschränkt sein darf. Wie kritische Infrastruktur sollte sie dem gesamten Arbeitsmarkt und dem HR-Ökosystem zur Verfügung gestellt werden: öffentlichen Arbeitsvermittlungen, großen Arbeitgebern, Personalagenturen, Personalberatungsfirmen, RPOs, PEOs, ATS-Anbietern, Jobbörsen, HCM-Plattformen und HRIS-Anbietern. Die Mission von HrFlow.ai ist einfach: Hiring SuperIntelligence zu entwickeln, die der Welt hilft, die Arbeitslosigkeit zu senken.

3. Über das Unternehmen

HrFlow.ai ist die „Hiring SuperIntelligence“: ein KI-Algorithmus und eine Orchestrierungsplattform, die speziell auf HR-Daten ausgerichtet ist. Sie wird von Unternehmen genutzt, die mit erheblichen Herausforderungen bei der Personalbeschaffung (sowohl quantitativer als auch qualitativer Art) sowie mit internen Anforderungen im Kompetenzmanagement konfrontiert sind, darunter:

- Personalvermittlungsagenturen (Crit, Samsic, Manpower, Staffmatch, Gojob),

- Personalberatungsunternehmen und RPOs (Kelly Services, Fed Group, Uptoo),

- Jobbörsen (Freework, freelance.com) und große Unternehmen (Sanofi, Safran, Enedis),

- ATS-Anbieter (Fountain, TeamTailor, Boondmanager, Tribepad),

- Behörden und öffentliche Dienste (Hauts-de-France Region, National Gendarmerie, French Army, Luxembourg, Mauritania).

Das Unternehmen, das 2016 von ehemaligen Forschern der École Normale Supérieure und der École Polytechnique gegründet wurde, hat im Jahr 2025 die symbolische Marke von über 50 Millionen verarbeiteten Bewerberprofilen und Karrierewegen in einem einzigen Kalenderjahr überschritten.

Das Angebot von HrFlow.ai basiert auf drei sich ergänzenden Produkten:

- Data Studio: Konsolidiert und koordiniert HR-Daten über mehr als 200 Schnittstellen (ATS, Jobbörsen, HRIS)

- AI Studio: Nutzt spezialisierte und nachvollziehbare KI-Algorithmen, um Bewerber- und Stellenangebote zu strukturieren, zu standardisieren und zu ergänzen, um so die Übereinstimmung und die Priorisierung von Profilen zu verbessern

- App Studio: Ermöglicht die Erstellung von KI-Agenten und benutzerdefinierten Schnittstellen, die in HR-Geschäftstools integriert werden können

HrFlow.ai wird von einem 35-köpfigen, hochqualifizierten Team betrieben, darunter 21 Engineers und Ingenieure. Das Team ist an der Schnittstelle zwischen künstlicher Intelligenz, Software-Infrastruktur, Produktdesign und Arbeitsmarktexpertise tätig.

Das Unternehmen vereint Fachkräfte, die an führenden Hochschulen (Stanford, ENS Ulm, École Polytechnique, Centrale Paris) ausgebildet wurden und durch ihre Tätigkeit bei globalen Unternehmen wie Facebook, BCG, GoPro, CERN, Accenture und Deloitte geprägt sind. Diese einzigartige Kombination aus fundierter Forschung, Engineering-Kompetenz und operativer Erfahrung ermöglicht es HrFlow.ai, KI-Systeme für den HR-Bereich zu entwickeln, die nicht nur leistungsstark, sondern auch zuverlässig, nachvollziehbar und in großem Maßstab einsetzbar sind.

Weitere Informationen unter: www.hrflow.ai

4. Stellungnahmen von Investoren und dem CEO

HrFlow.ai entstand aus der Überzeugung heraus, dass der Arbeitsmarkt mittlerweile zu komplex ist, um allein mit menschlicher Intelligenz effektiv bewältigt zu werden.

Im Globalen Süden ist das Kernproblem der Zugang. Millionen von Menschen wird der Zugang zu Arbeit verwehrt, nicht weil es ihnen an Fähigkeiten mangelt, sondern weil ihnen der Weg zu Chancen versperrt, unterbrochen oder verbaut ist. In den Industrieländern sieht das Problem anders aus: Chancen sind vorhanden, doch Personalvermittler sind von Umfang, Geschwindigkeit und Komplexität überfordert, und Millionen von Chancen werden verpasst, weil menschliche Entscheidungsprozesse nicht mithalten können. Zwei unterschiedliche Realitäten. Eine gemeinsame Schlussfolgerung: Wir brauchen eine neue Infrastruktur für den Arbeitsmarkt.

Die erste Erkenntnis gewann ich während meiner Kindheit in Mauretanien, einem Land in Subsahara-Afrika, in dem die Arbeitslosenquote bei über 80 % liegt und 65 % der Bevölkerung unter 15 Jahre alt sind. Die zweite Erkenntnis gewann ich während meines Studiums der Mathematik und der Künstlichen Intelligenz in Frankreich an der École Centrale Paris und der École Normale Supérieure. Dieser Kontrast machte mir meine Mission klar.

Ich habe HrFlow.ai gegründet, um eine sichere ‚Hiring SuperIntelligence‘ als Infrastruktur für die Zukunft der Arbeit zu entwickeln: Wir wollen Personalvermittlern dabei helfen, in großem Maßstab bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig den Zugang zu Chancen dort zu erweitern, wo er bislang unerreichbar ist. Unsere Mission ist es, gemeinsam mit den Akteuren des Arbeitsmarktes einen Arbeitsmarkt zu schaffen, der flexibler und gerechter ist und das menschliche Potenzial besser mit realen wirtschaftlichen Chancen verbinden kann.

Mouhidine Seiv, HrFlow.ai Gründer & CEO

„Bei 115K sind wir davon überzeugt, dass HrFlow.ai eine Schlüsselrolle bei der Transformation des Personalwesens spielt. Dank modernster Technologie und einem API-First-Ansatz ermöglicht die Plattform die Strukturierung und Nutzung von HR-Daten in großem Maßstab und etabliert sich damit als unverzichtbarer Baustein moderner HR-Ökosysteme.“

Armelle de Tinguy, Managing Partner, 115K

„Wir bei EmTech sind besonders stolz darauf, Gründer aus der Diaspora zu unterstützen, die weltweit führende Technologieunternehmen aufbauen und gleichzeitig vor Ort einen Mehrwert schaffen. HrFlow.ai ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür.“

Meriem Zairi Tlemçani, Managing Partner, EmTech VC

„HrFlow.ai baut eine zentrale Daten- und KI-Infrastruktur für das HR-Ökosystem auf und wandelt fragmentierte Daten in großem Maßstab in eine verwertbare Ebene um. Diese Positionierung verschafft uns einen starken strukturellen Vorteil und spiegelt unsere Überzeugung wider, dass die nächsten großen Technologieplattformen durch eine hybride Dynamik zwischen globaler Exzellenz und regionaler Verankerung geprägt sein werden.“

Sidi Mohamed Zakraoui, Partner, EmTech VC

Über 115K

115K, der VC-Fonds von La Banque Postale, investiert von der Seed- bis zur Series-B-Phase in französische und europäische Start-ups im Finanzdienstleistungsbereich: FinTech, InsurTech, KI, Cybersicherheit. Mit einem verwalteten Vermögen von 150 Millionen Euro agiert der Fonds als aktiver Minderheitsgesellschafter, gestützt auf eine langfristige Vision und eine Evergreen-Positionierung.

115K ist ein CVC der nächsten Generation, der das auf finanzielle Performance ausgerichtete Know-how von Tier-1-VCs mit einem praxisorientierten Ansatz verbindet. Dabei stützt sich das Unternehmen auf die Stärke eines großen Konzerns, der über seinen Anteilseigner La Banque Postale – die zwölftgrößte Bank Europas –, dessen Tochtergesellschaften (CNP Assurances, LBP AM…) sowie als Teil der La-Poste-Gruppe zahlreiche wirtschaftliche Möglichkeiten bietet.

Mit 16 Investitionen seit 2022 gehört 115K zu den aktivsten Risikokapitalfonds in der Finanzdienstleistungsbranche.

Weitere Informationen unter: www.115k.fr

Über EmergingTech Ventures

EmTech ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von über 60 Millionen Dollar, die in Deep-Tech- und hochtechnologische B2B-Start-ups in der Pre-Series-A- und Series-A-Phase investiert, insbesondere in den Bereichen Unternehmenssoftware und -dienstleistungen, KI, Dateninfrastruktur, Fintech und Klimatechnologie.

Das Unternehmen unterstützt Gründer, die differenzierte und wettbewerbsfähige Technologie-Assets mit globalen Ambitionen aufbauen, insbesondere an der Schnittstelle zwischen aufstrebenden Märkten und der Dynamik der Diaspora. EmTech positioniert sich als aktiver Minderheitsgesellschafter und verbindet einen praxisorientierten Ansatz mit dem Zugang zu einem internationalen Netzwerk aus Fachkräften, Talenten und strategischen Partnern.

Weitere Informationen unter: www.emtechvc.com

Medienkontakt

Maxime Colombet, Head of Marketing

maxime.colombet@hrflow.ai

Quelle: HrFlow.ai

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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