SAP beendet das Elend vorerst: Gewinn überrascht – Aktie haussiert!

Der Umsatz stieg in den ersten drei Monaten des Jahres um 6 Prozent auf 9,56 Milliarden Euro. Besonders wichtig für Investoren war erneut das Cloud-Segment, das als Wachstumsmotor des Konzerns gilt. Die Cloud-Erlöse kletterten währungsbereinigt um 27 Prozent auf 5,96 Milliarden Euro und lagen damit über den Analystenschätzungen. Auch der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf die Erwartungen. Der Nettogewinn erreichte 1,95 Milliarden Euro, die operative Marge verbesserte sich auf 28,7 Prozent.

Nach einem massiven Kursrutsch seit Jahresbeginn hat SAP Anleger mit überraschend starken Quartalszahlen vorerst beruhigt. Europas größter Softwarekonzern meldete für das erste Quartal ein besser als erwartetes Wachstum im Cloud-Geschäft und sorgte damit für deutliche Kursreaktionen. Im US-Nachhandel legte die Aktie nach Veröffentlichung der Zahlen um rund 6,6 Prozent zu, nachdem sie 2026 zuvor zeitweise rund ein Drittel an Wert verloren hatte. Auch im Frankfurter Handel stand das Papier zuletzt rund 7 Prozent höher.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Im Fokus stand zudem der sogenannte Current Cloud Backlog – also der bereits gesicherte Cloud-Auftragsbestand für die kommenden zwölf Monate. Diese Kennzahl war Ende Januar zum Auslöser eines historischen Kurssturzes geworden, nachdem sie die hohen Erwartungen knapp verfehlt hatte. Nun lag das Wachstum erneut bei währungsbereinigt 25 Prozent und entsprach damit den Prognosen. Konzernchef Christian Klein sprach von einem starken Jahresauftakt.

Für Klein sind die Zahlen besonders wichtig. Der Vorstandschef treibt den Konzern mit hohem Tempo in Richtung künstliche Intelligenz um. SAP integriert neue KI-Funktionen zunehmend in seine Unternehmenssoftware und will sich damit gegen Wettbewerber wie OpenAI, Anthropic und andere spezialisierte Softwareanbieter behaupten. Anleger fürchten seit Monaten, dass klassische Softwaremodelle durch KI unter Druck geraten könnten.

Trotz der Erleichterung bleiben Risiken bestehen. Analysten verweisen auf das nachlassende Wachstum des Cloud-Auftragsbestands, mögliche neue verbrauchsabhängige Preismodelle im KI-Zeitalter und den härter werdenden Wettbewerb. SAP bestätigte dennoch seine Jahresziele. Der Konzern peilt 2026 Cloud-Umsätze von rund 26 Milliarden Euro sowie einen Free Cashflow von etwa 10 Milliarden Euro an.

Für Anleger bleibt damit die zentrale Frage: War das starke Quartal nur eine kurzfristige Entlastung – oder gelingt SAP mit KI tatsächlich die nächste Wachstumsphase?

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



