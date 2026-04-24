GOLDMAN SACHS stuft SAINT GOBAIN auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Saint-Gobain von 83 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal sei besser als erwartet gewesen, schrieb Ben Rada Martin am Donnerstagabend. Als klar positiv wertet er das Signal der Franzosen hinsichtlich eines positiven Preis-Kosten-Verhältnisses trotz Inflation./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 23:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 79,96EUR auf Tradegate (24. April 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Ben Rada Martin

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 84

Kursziel alt: 83

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

