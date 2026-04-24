JPMORGAN stuft SAINT GOBAIN auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Die Erlöse des Baustoffherstellers im ersten Quartal seien im Jahresvergleich zwar gesunken, hätten aber etwas über dem Konsens gelegen, schrieb Elodie Rall am Donnerstagabend. Die Telefonkonferenz sei zudem beruhigend gewesen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 20:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 20:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 20:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 20:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 79,96EUR auf Tradegate (24. April 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
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