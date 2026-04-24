JPMORGAN stuft Tesla auf 'Underweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 145 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Auf den ersten Blick erschienen die Resulktate überraschend gut, schrieb Ryan Brinkman in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Allerdings bezweifelt der Analyst die Nachhaltigkeit. Zudem rechtfertigten sie die hohe Bewertung der Aktie des E-Autobauers nicht. Brinkman ist auch skeptisch hinsichtlich anderer Entwicklungen, einschließlich der Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit dem vollautonomen Fahren (FSD) und der ausufernden Investitionsausgaben./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:03 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:03 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 320,9EUR auf Tradegate (24. April 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Ryan Brinkman
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 145
Kursziel alt: 145
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ryan Brinkman
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 145
Kursziel alt: 145
Währung: USD
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