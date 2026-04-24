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    AKTIE IM FOKUS

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    SAP sorgen mit Zahlen für deutlich bessere Stimmung

    Für Sie zusammengefasst
    • SAP überrascht mit starken Quartalszahlen
    • Aktie vorbörslich fast acht Prozent erholt
    • Positiver Cloud-Auftragsbestand CCB überrascht
    AKTIE IM FOKUS - SAP sorgen mit Zahlen für deutlich bessere Stimmung
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Europas größter Softwarehersteller SAP hat mit überraschend guten Quartalszahlen am Freitag die Laune der Anleger aufgehellt. Die Aktien des bisher schwächsten Dax -Wertes des laufenden Jahres erholten sich vorbörslich um fast 8 Prozent. Mit den auf Tradegate gehandelten 151,48 Euro liegen die Papiere der Walldorfer 2026 nun noch rund 27 Prozent im Minus.

    Die Experten sahen in ihren ersten Reaktionen vor allem den aus Cloudverträgen in den nächsten zwölf Monaten zu erwartenden Umsatz (current cloud backlog - CCB) als positive Überraschung.

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    Analysten wie Toby Ogg von JPMorgan und Charles Brennan von Jefferies machten anlässlich der positiven Überraschung des ersten Quartals auch noch einmal die jüngsten Aussagen des Konzernchefs Christian Klein in der "Financial Times" zum Thema.

    Viele Anleger dürften sich darüber angesichts nun nahezu unveränderter Jahresziele noch einmal wundern, so Brennan. Ob es nämlich notwendig gewesen sei, die KI-Situation mit dem Cloud-Wandel zu vergleichen und die Investoren auf kurzfristige Belastungen zugunsten langfristiger Erfolge einzustellen. Unter dem Strich dürfte der Quartalsbericht aber helfen, verlorenen Boden gutzumachen, so der Jefferies-Experte./ag/ajx/jha/

    SAP

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,34 % und einem Kurs von 149,6 auf Tradegate (24. April 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -1,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 183,81 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +17,45 %/+74,50 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um SAP-Aktie: Fokus liegt auf Kursentwicklung nach dem Quartalsbericht, US-ADR-Nachbörse und technischen Bewegungen. Diskussionen drehen sich um Bewertung (KGV ca. 20–25), fundamentale Kennzahlen (Umsatz +6 %, Cloud +19 %, EPS 1,64) sowie um mögliche Rebounds rund 150 €, wobei eine laufende Korrektur gesehen wird. KI-Story und Market-Maker-Dilemma prägen die Stimmung.

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    dpa-AFX
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