SAP sorgen mit Zahlen für deutlich bessere Stimmung

Eigentlich eine recht "klare" Situation, weil es im Grunde nur 2 Szenarien gibt:

1) Der Markt hat Recht und "KI ersetzt Software (und eben auch ERP-Systeme wie die von SAP)". Dann darf man sich nicht beschweren, weil der Markt ja richtig handelt und SAP dem Untergang gewidmet ist.

2) Der Markt übertreibt und KI ist nicht in der Lage, SW zu ersetzen. Dann darf man sich auch nicht beschweren, ganz im Gegenteil, weil man SAP zu einem Top Preis bekommt.





Meine These: Aus meinen 15 Jahren Beratung im SAP-Umfeld würde ich recht viel EUR drauf setzen, dass KI in keinster Weise eine so tief in den Unternehmensprozessen (sowohl Geschäfts- als auch support) verankerte Software wie SAP ERP-Systemen "ersetzen" kann oder obsolet machen kann. ERP-Systeme sind das absolute Herzstück von global aufgestellten Konzernen. Kein Unternehmen dieser Welt wird es wagen, das Herz "auszutauschen" oder zu ersetzen.





(Nichtsdestotrotz sehe ich natürlich auch bei vielen Unternehmen derzeit eine gewisse Investitionszurückhaltung, auch im SAP-Bereich. Heißt konkret, dass man sich das zusätzliche PP-Modul (noch) nicht gönnt oder Concur eben (noch) nicht einführt und für die Reisekostenabrechnungen noch irgendein altes Tool verwendet.)



