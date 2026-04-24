JEFFERIES stuft VINCI auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vinci nach Quartalszahlen von 144 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Mischkonzern habe vor allem wegen des Baugeschäfts einen schwachen Jahresstart hingelegt, was wegen negativer Währungs- und Wettereffekte sowie höherer Treibstoffkosten teilweise schon erwartet worden sei, schrieb Graham Hunt in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Derweil rage der Auftragseingang insbesondere im Energiebereich klar positiv heraus. Angesichts der kurzfristig weiter hohen Unsicherheit dürften sich die Konsensschätzungen für 2026 nach unten bewegen. Die Wachstumsaussichten für die Folgejahre seien aber intakt./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:58 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 131,4EUR auf Tradegate (24. April 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Graham Hunt

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 145

Kursziel alt: 144

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

