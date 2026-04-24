JPMORGAN stuft London Stock Exchange auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 13700 auf 13750 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Enrico Bolzoni aktualisierte am Donnerstag nach den Quartalszahlen des Börsenbetreibers seine Schätzungen. Er erhöhte sie leicht, was die übertroffenen Erwartungen widerspiegelt. Zugleich geht er aber von einer Normalisierung der mengenbezogenen Erlöse in den kommenden Quartalen aus. Die Aktie bleibe sein "Top Pick". Die LSE sei gut positioniert, um von einer stärkeren KI-Nutzung zu profitieren. In der Unternehmensgröße, der Produktdiversifizierung und der tiefen Integration in die Finanzmärkte sieht er "bedeutende Wettbewerbsvorteile"./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 18:14 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 114EUR auf Tradegate (24. April 2026, 08:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Enrico Bolzoni

Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 137,5

Kursziel alt: 137

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 137,50 £ , was eine Steigerung von +40,13% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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