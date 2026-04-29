    Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon, Ebay, Biogen & Mercedes-Benz legen Zahlen vor

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon, Ebay, Biogen & Mercedes-Benz legen Zahlen vor
    Unternehmenstermine

    06:45 Uhr, Schweiz: UBS, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Bank, Q1-Zahlen (11.00 Analystenkonferenz)
    07:00 Uhr, Deutschland: Mercedes-Benz, Q1-Zahlen (8.00 Analystenkonferenz, 9.15 Pk)
    07:00 Uhr, Deutschland: Wacker Chemie, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche-Bank-Tochter DWS, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Norwegen: Norsk Hydro, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Schweden: Volvo Cars, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Scout24, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Baader, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Nagarro, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Adidas, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Traton SE, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Symrise, Q1-Umsatz
    07:30 Uhr, Niederlande: KPN, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Südkorea: LG Electronics, Q1-Zahlen
    08:00 Uhr, Dänemark: Carlsberg, Q1-Umsatz
    08:00 Uhr, Frankreich: Totalenergies, Q1-Zahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Haleon, Q1-Umsatz
    08:00 Uhr, Großbritannien: AstraZeneca, Q1-Zahlen
    08:30 Uhr, Finnland: UPM Kymmene, Q1-Zahlen
    10:00 Uhr, Deutschland: BayernLB, Geschäftsbericht (10.00 Bilanz-Pk)
    10:00 Uhr, Deutschland: Rational, Hauptversammlung
    10:30 Uhr, Deutschland: Hochtief, Hauptversammlung
    12:00 Uhr, USA: Biogen, Q1-Zahlen
    12:45 Uhr, USA: AbbVie, Q1-Zahlen
    13:00 Uhr, Deutschland: Birkenstock, Hauptversammlung
    13:00 Uhr, USA: General Dynamics, Q1-Zahlen
    13:30 Uhr, USA: Stanley Black & Decker, Q1-Zahlen
    14:00 Uhr, Frankreich: Sanofi, Hauptversammlung
    14:30 Uhr, USA: Coca-Cola, Hauptversammlung
    15:00 Uhr, Luxemburg: RTL, Hauptversammlung
    16:30 Uhr, USA: Goldman Sachs, Hauptversammlung
    17:30 Uhr, Deutschland: Porsche AG, Q1-Zahlen (18.00 Analysten- und Pressekonferenz)
    17:45 Uhr, Frankreich: Michelin, Q1-Umsatz
    18:15 Uhr, Niederlande: Universal Music Group, Q1-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Qualcomm, Q2-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Align Technology, Q1-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Alphabet, Q1-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Meta, Q1-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Microsoft, Q3-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Amazon, Q1-Zahlen
    22:05 Uhr, USA: Ford Motor Co, Q1-Zahlen
    22:05 Uhr, USA: Mattel, Q1-Zahlen
    22:05 Uhr, USA: Ebay, Q1-Zahlen
    22:15 Uhr, USA: Allstate, Q1-Zahlen

    Konjunkturdaten

    0:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen 4/26
    10:00 Uhr, Eurozone: Geldmenge M3
    10:00 Uhr, Italien: Produzentenvertrauen 4/26
    11:00 Uhr, EU: Wirtschaftsvertrauen 4/26
    13:00 Uhr, USA: MBA Hypothekenanträge
    14:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 4/26
    14:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 3/26
    14:30 Uhr, USA: Baubeginne 3/26
    14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 3/26
    16:30 Uhr, USA: EIA-Ölbericht (Woche)
    20:00 Uhr, USA: Notenbank-Entscheidung (20.30 Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)

    Hinweis

    Japan: Feiertag, Börse geschlossen

    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 29.04.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    09:00SpanienESPHVPI ( Jahr )
    11:00Euro ZoneEURConsumer Confidence
    11:00Euro ZoneEURWirtschaftliches Vertrauen
    11:00Euro ZoneEURGeschäftsklimaindex
    14:00DeutschlandDEUHarmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat)
    14:00DeutschlandDEUConsumer Price Index (YoY)
    14:00DeutschlandDEUHarmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr)
    14:00DeutschlandDEUVerbraucherpreisindex (Monat)
    14:30USAUSANondefense Capital Goods Orders ex Aircraft
    14:30USAUSADurable Goods Orders
    14:30USAUSADurable Goods Orders ex Transportation
    14:30USAUSADurable Goods Orders ex Defense
    15:45KanadaCANGeldpolitischer Begleittext der BoC
    15:45KanadaCANBoC Monetary Policy Report
    15:45KanadaCANBoC Interest Rate Decision
    16:30KanadaCANBoC Interest Rate Decision
    16:30KanadaCANBoC Press Conference
    20:00USAUSAFed-Zinsentscheid
    20:00USAUSAErklärung zur Geldpolitik der Fed
    20:30USAUSAFOMC Pressekonferenz
    alle Termine anzeigen »


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Ihre wichtigsten Termine Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon, Ebay, Biogen & Mercedes-Benz legen Zahlen vor
