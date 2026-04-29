Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon, Ebay, Biogen & Mercedes-Benz legen Zahlen vor

Unternehmenstermine
06:45 Uhr, Schweiz: UBS, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Bank, Q1-Zahlen (11.00 Analystenkonferenz)
07:00 Uhr, Deutschland: Mercedes-Benz, Q1-Zahlen (8.00 Analystenkonferenz, 9.15 Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: Wacker Chemie, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche-Bank-Tochter DWS, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Norwegen: Norsk Hydro, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Schweden: Volvo Cars, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Scout24, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Baader, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Nagarro, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Adidas, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Traton SE, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Symrise, Q1-Umsatz
07:30 Uhr, Niederlande: KPN, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Südkorea: LG Electronics, Q1-Zahlen
08:00 Uhr, Dänemark: Carlsberg, Q1-Umsatz
08:00 Uhr, Frankreich: Totalenergies, Q1-Zahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Haleon, Q1-Umsatz
08:00 Uhr, Großbritannien: AstraZeneca, Q1-Zahlen
08:30 Uhr, Finnland: UPM Kymmene, Q1-Zahlen
10:00 Uhr, Deutschland: BayernLB, Geschäftsbericht (10.00 Bilanz-Pk)
10:00 Uhr, Deutschland: Rational, Hauptversammlung
10:30 Uhr, Deutschland: Hochtief, Hauptversammlung
12:00 Uhr, USA: Biogen, Q1-Zahlen
12:45 Uhr, USA: AbbVie, Q1-Zahlen
13:00 Uhr, Deutschland: Birkenstock, Hauptversammlung
13:00 Uhr, USA: General Dynamics, Q1-Zahlen
13:30 Uhr, USA: Stanley Black & Decker, Q1-Zahlen
14:00 Uhr, Frankreich: Sanofi, Hauptversammlung
14:30 Uhr, USA: Coca-Cola, Hauptversammlung
15:00 Uhr, Luxemburg: RTL, Hauptversammlung
16:30 Uhr, USA: Goldman Sachs, Hauptversammlung
17:30 Uhr, Deutschland: Porsche AG, Q1-Zahlen (18.00 Analysten- und Pressekonferenz)
17:45 Uhr, Frankreich: Michelin, Q1-Umsatz
18:15 Uhr, Niederlande: Universal Music Group, Q1-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Qualcomm, Q2-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Align Technology, Q1-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Alphabet, Q1-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Meta, Q1-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Microsoft, Q3-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Amazon, Q1-Zahlen
22:05 Uhr, USA: Ford Motor Co, Q1-Zahlen
22:05 Uhr, USA: Mattel, Q1-Zahlen
22:05 Uhr, USA: Ebay, Q1-Zahlen
22:15 Uhr, USA: Allstate, Q1-Zahlen
Konjunkturdaten
0:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen 4/26
10:00 Uhr, Eurozone: Geldmenge M3
10:00 Uhr, Italien: Produzentenvertrauen 4/26
11:00 Uhr, EU: Wirtschaftsvertrauen 4/26
13:00 Uhr, USA: MBA Hypothekenanträge
14:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 4/26
14:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 3/26
14:30 Uhr, USA: Baubeginne 3/26
14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 3/26
16:30 Uhr, USA: EIA-Ölbericht (Woche)
20:00 Uhr, USA: Notenbank-Entscheidung (20.30 Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)
Hinweis
Japan: Feiertag, Börse geschlossen
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 29.04.2026
Zeit Land Relev. Termin 09:00 ESP HVPI ( Jahr ) 11:00 EUR Consumer Confidence 11:00 EUR Wirtschaftliches Vertrauen 11:00 EUR Geschäftsklimaindex 14:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) 14:00 DEU Consumer Price Index (YoY) 14:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:00 DEU Verbraucherpreisindex (Monat) 14:30 USA Nondefense Capital Goods Orders ex Aircraft 14:30 USA Durable Goods Orders 14:30 USA Durable Goods Orders ex Transportation 14:30 USA Durable Goods Orders ex Defense 15:45 CAN Geldpolitischer Begleittext der BoC 15:45 CAN BoC Monetary Policy Report 15:45 CAN BoC Interest Rate Decision 16:30 CAN BoC Interest Rate Decision 16:30 CAN BoC Press Conference 20:00 USA Fed-Zinsentscheid 20:00 USA Erklärung zur Geldpolitik der Fed 20:30 USA FOMC Pressekonferenz
