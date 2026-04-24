JPMORGAN stuft VINCI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci nach Umsatzzahlen von 140 auf 139 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die im Jahresvergleich leicht rückläufigen Erlöse im ersten Quartal hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Elodie Rall am Donnerstagabend. Grund sei der Umsatzrückgang im margenschwächeren Geschäft mit Bauprojekten gewesen. Die Analystin verwies zugleich auf die bestätigten Jahresziele des französischen Infrastrukturkonzerns./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 20:10 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 20:10 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 131,4EUR auf Tradegate (24. April 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Elodie Rall

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 139

Kursziel alt: 140

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

