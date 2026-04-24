JPMORGAN stuft VINCI auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci nach Umsatzzahlen von 140 auf 139 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die im Jahresvergleich leicht rückläufigen Erlöse im ersten Quartal hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Elodie Rall am Donnerstagabend. Grund sei der Umsatzrückgang im margenschwächeren Geschäft mit Bauprojekten gewesen. Die Analystin verwies zugleich auf die bestätigten Jahresziele des französischen Infrastrukturkonzerns./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 20:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 20:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 20:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 20:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 131,4EUR auf Tradegate (24. April 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 139
Kursziel alt: 140
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 139
Kursziel alt: 140
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte