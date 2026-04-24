Atoss Software machen etwas Boden gut

Mit dem am Freitag erwarteten Kurszuwachs dürften die Atoss-Aktien im Xetra-Handel zurückkehren auf das Kursniveau von Mitte März und die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend wieder klar hinter sich lassen. Seit Jahresanfang zählen sie aber mit einem Abschlag von mehr als 31 Prozent gemessen am Xetra-Schluss vom Vortag weiter zu den größten Verlierern im SDax./ajx/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ATOSS Software Aktie

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,35 % und einem Kurs von 88,30 auf Tradegate (24. April 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ATOSS Software Aktie um +11,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,50 %.

Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software bezifferte sich zuletzt auf 1,40 Mrd..

ATOSS Software zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 141,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 157,00EUR was eine Bandbreite von +25,00 %/+78,41 % bedeutet.