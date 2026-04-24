AKTIE IM FOKUS
Atoss Software machen etwas Boden gut
- Atoss Aktien springen vorbörslich um rund 8 Prozent
- Operative Marge auf mindestens 34 Prozent angehoben
- Rückkehr auf Märzkurs und Überwinden der 50 Tage Linie
FRANKFURT (dpa-AFX) - Angehobene Margenziele beflügeln am Freitag die tags zuvor noch sehr schwachen Papiere von Atoss Software . Auf Tradegate sprangen sie im vorbörslichen Handel um gut 8 Prozent auf 85,50 Euro hoch im Vergleich mit dem Xetra-Schluss.
Die Prognose für die operative Marge werde aufgrund des soliden Jahresauftakts und den Erwartungen für den weiteren Jahresverlauf auf mindestens 34 Prozent angehoben, teilte der im SDax notierte Softwareanbieter mit. Jefferies-Analyst Henrik Paganetty sprach von einem starken ersten Quartal mit einem starken Mittelzufluss.
Mit dem am Freitag erwarteten Kurszuwachs dürften die Atoss-Aktien im Xetra-Handel zurückkehren auf das Kursniveau von Mitte März und die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend wieder klar hinter sich lassen. Seit Jahresanfang zählen sie aber mit einem Abschlag von mehr als 31 Prozent gemessen am Xetra-Schluss vom Vortag weiter zu den größten Verlierern im SDax./ajx/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ATOSS Software Aktie
Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,35 % und einem Kurs von 88,30 auf Tradegate (24. April 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ATOSS Software Aktie um +11,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,50 %.
Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software bezifferte sich zuletzt auf 1,40 Mrd..
ATOSS Software zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 141,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 157,00EUR was eine Bandbreite von +25,00 %/+78,41 % bedeutet.
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Community Beiträge zu ATOSS Software - 510440 - DE0005104400
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https://www.brn-ag.de/45318-Atoss-Software-Cloud-KI-Wachstum-Workforce
Zunächst mal geht es ja um eine Cloud, die weitere Kundendaten sicher in Europa verwahrt. Zweitens " bastelt" sich kein Unternehmen etwas mit KI zusammen, was weder Wartung noch Problemlösung enthält. Drittens ist Atoss ein preiswerter Anbieter mit einem SaaS Modell und kalkulierbaren Kosten. Viertens schichten derzeit viele Fonds, Privatiers und Anleger ihr Vermögen von den USA nach Europa um, fünftens ist das KGV nun für einen Wachstumswert günstig, sechstens gab es in der Vergangenheit nur Glück mit diesem Investment, siebtens gibt es viele Kaufempfehlungen bekannter Investmenthäuser, achtens lag der Höchstkurs bei 157 € , neuntens ist die Dividende in zweieinhalb Monaten auf dem Konto und hat dann mehr als 10 % Jahresrendite ( bezogen auf die Relation 12 Monate zu 2,5 Monaten) , zehntes haben Börse Online und Euro am Sonntag Kaufempfehlungen ausgesprochen, elftens hat der CEO und Gründer selbst kräftig nachgelegt, was immer ein sicheres Zeichen für den inneren Wert ist und zwölftens wird dieser Mensch bald 70 Jahre alt und führt das Unternehmen mit sachlicher, innovationsbewusster ruhiger Hand um es vielleicht einem Big für richtig fette Kurse zu verkaufen. ----