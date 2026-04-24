BERENBERG stuft Siemens Energy auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Siemens Energy mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Buy" belassen. Die überraschenden Eckdaten für das vergangene Quartal belegten eine erneut bessere Auftragsentwicklung als erwartet, wogegen der Umsatz und der um Sondereffekte bereinigte Gewinn die Markterwartungen verfehlt hätten, schrieb Richard Dawson am Freitag. Zudem habe der Energietechnikkonzern den Ausblick auf das Geschäftsjahr angehoben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 05:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,65 % und einem Kurs von 194,2EUR auf Tradegate (24. April 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Richard Dawson
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 195
Kursziel alt: 195
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Dawson
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 195
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