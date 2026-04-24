JPMORGAN stuft Nestle auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 90 Franken auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti hob am Donnerstagabend ihre Prognose für das Ergebnis je Aktie 2026 etwas an und reagierte damit auf übertroffene Erwartungen. Sie geht zudem von einer positiven Entwicklung beim Mengenwachstums (RIG) im zweiten Quartal aus./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:05 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 86,65EUR auf Lang & Schwarz (24. April 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

