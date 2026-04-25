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    KI Gamechanger

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    Videospielbranche vor dem KI-Umbruch – diese Aktien könnten profitieren

    Künstliche Intelligenz krempelt die Gaming-Branche um und diese Aktien könnten laut Morgan Stanley zu den großen Gewinnern zählen.

    Für Sie zusammengefasst
    KI Gamechanger - Videospielbranche vor dem KI-Umbruch – diese Aktien könnten profitieren
    Foto: Dall-E

    Die Videospielbranche steht vor einem tiefgreifenden Umbruch. Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz dürften die Entwicklungskosten neuer Spiele drastisch senken und gleichzeitig die Wettbewerbslandschaft neu ordnen. Laut einer aktuellen Analyse der Investmentbank Morgan Stanley könnte generative KI die Produktionskosten um bis zu 50 Prozent reduzieren – mit einem geschätzten Gewinnpotenzial von rund 22 Milliarden US-Dollar für die Branche.

    Milliardenpotenzial trifft auf steigenden Wettbewerbsdruck

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    Die Analysten von Morgan Stanley sehen in KI einen zentralen Hebel für Effizienzsteigerungen – von automatisierter Spieleentwicklung bis hin zu verbesserten Inhalten und Nutzererlebnissen. Besonders generative KI könnte Prozesse wie Grafikdesign, Storytelling und Programmierung beschleunigen.

    Der gleiche technologische Fortschritt, der Kosten senkt, macht es auch einfacher, neue Spiele zu entwickeln. Kleinere Studios oder sogar Einzelpersonen könnten künftig schneller konkurrenzfähige Produkte auf den Markt bringen. Für etablierte Unternehmen bedeutet das steigenden Druck, sich über Qualität, Marken und Nutzerbindung zu differenzieren.

    Diese Unternehmen sieht Morgan Stanley als KI-Gewinner

    Der japanische Technologiekonzern und PlayStation-Hersteller Sony gilt als einer der Hauptprofiteure. Laut den Analysten verfügt das Unternehmen über eine starke Kombination aus umfangreichen geistigen Eigentumsrechten, einer breiten Produktpalette und stabilen Einnahmen aus Live-Services.

    Diese Faktoren könnten es dem Unternehmen ermöglichen, sowohl die Risiken der Disruption zu managen als auch die Vorteile der KI gezielt zu nutzen.

    NetEase: Vorreiter bei Gaming-KI

    Auch der chinesische Spieleentwickler NetEase wird als klarer Gewinner gesehen. Die Analysten bezeichnen das Unternehmen als führenden KI-Experten in der Gaming-Branche. Besonders der Zugang zu hochqualifizierten Fachkräften könnte NetEase dabei helfen, die Technologie schneller und effektiver zu integrieren als Wettbewerber.

    Roblox: Plattform profitiert von sinkenden Eintrittsbarrieren

    Die Gaming-Plattform Roblox könnte durch KI einen zusätzlichen Wachstumsschub erhalten. Da Nutzer dort eigene Spiele erstellen können, dürfte generative KI die Entwicklungstools deutlich verbessern und attraktiver machen.

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    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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