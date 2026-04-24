Energieminister warnt vor Rückkehr zur Atomkraft

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Anlässlich des 40. Jahrestags der Atomkatastrophe von Tschernobyl hat Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann (SPD) Überlegungen für eine Rückkehr zur Atomkraft in Deutschland zurückgewiesen. "Wer Atom- und Fusionsreaktoren als Lösung für heutige Fragen der Energieversorgung verkauft, betreibt nichts weiter als blanken Populismus und blendet bewusst wesentliche Faktoren aus", sagte Willingmann. Atomkraft sei nicht nur riskant, sondern auch die teuerste Form der Energieerzeugung.

Zudem sei der Rückbau vorangeschritten. "Der Staat hätte auch keine Partner mehr in der Wirtschaft, denn die früheren AKW-Betreiber haben das Thema längst abgeschrieben", sagte Willingmann.