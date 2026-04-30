Ihre wichtigsten Termine
Apple, Stryker, Eli Lilly, Volkswagen, Cigna, Caterpillar präsentieren Q-Zahlen!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
02:00 Uhr, Südkorea: Samsung Electronics, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: BASF, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: DHL, Q1-Zahlen (8.30 Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: Kion, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Österreich: OMV, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Niederlande: ING Groep, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Delivery Hero, Q1-Umsatz
07:30 Uhr, Deutschland: Drägerwerk, Q1-Zahlen (detailliert)
07:30 Uhr, Deutschland: Fielmann, Q1-Zahlen und Geschäftsbericht (10.00 Bilanz-Pk)
07:30 Uhr, Deutschland: Volkswagen Group, Q1-Zahlen
08:00 Uhr, Deutschland: Puma, Q1-Zahlen
08:00 Uhr, Schweiz: Glencore, Q1-Umsatz
08:00 Uhr, Spanien: Repsol, Q1-Zahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Standard Chartered, Q1-Zahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Unilever, Q1-Umsatz
08:00 Uhr, Niederlande: Stellantis, Q1-Zahlen
09:30 Uhr, Schweiz: Alcon, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Hella, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: RWE, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Knorr Bremse, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Sto, Jahreszahlen
11:00 Uhr, Deutschland: Atoss Software, Hauptversammlung
12:00 Uhr, Großbritannien: Rolls-Royce, Hauptversammlung
12:00 Uhr, USA: Cigna, Q1-Zahlen
12:00 Uhr, USA: International Paper, Q1-Zahlen
12:00 Uhr, USA: Southern Company, Q1-Zahlen
12:30 Uhr, International: Royal Caribbean Cruises, Q1-Zahlen
12:30 Uhr, USA: Caterpillar, Q1-Zahlen
12:30 Uhr, USA: Merck & Co, Q1-Zahlen
12:30 Uhr, USA: Valero Energy, Q1-Zahlen
12:45 Uhr, USA: Eli Lilly, Q1-Zahlen
12:45 Uhr, USA: Hershey, Q1-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Bristol Myers Squibb, Q1-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Conocophillips, Q1-Zahlen
13:15 Uhr, USA: Baxter International, Q1-Zahlen
13:30 Uhr, USA: Intercontinental Exchange, Q1-Zahlen
14:30 Uhr, Frankreich: Axa, Hauptversammlung
15:00 Uhr, Frankreich: Renault, Hauptversammlung
22:00 Uhr, USA: Amgen, Q1-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Sandisk, Q3-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Stryker, Q1-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Weyerhaeuser Co, Q1-Zahlen
22:30 Uhr, USA: Apple, Q2-Zahlen
Konjunkturdaten
01:50 Uhr, Japan: Einzelhandelsumsatz 3/26
01:50 Uhr, Japan: Industrieproduktion 3/26
03:30 Uhr, China: Einkaufsmanagerindex 4/26
03:45 Uhr, China: RatingDog Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26
07:30 Uhr, Frankreich: Konsumausgaben 3/26
08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 4/26
09:00 Uhr, Spanien: BIP Q1/26
09:55 Uhr, Deutschland: Arbeitsmarktdaten 4/26
10:00 Uhr, Deutschland: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, Italien: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)
11:00 Uhr, EU: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)
11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 4/26
13:00 Uhr, Großbritannien: Notenbank-Entscheidung
14:15 Uhr, EU: EZB-Notenbank-Entscheidung (14.45 Pk)
14:30 Uhr, USA: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 Uhr, USA: Konsumausgaben 3/26
14:30 Uhr, USA: Private Einkommen 3/26
14:30 Uhr, USA: PCE-Preisindex 3/26
15:45 Uhr, USA: Chicago-PMI 4/26
16:00 Uhr, USA: Frühindikator 2/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 30.04.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:50 JPN Einzelhandelsumsätze (Jahr) 01:50 JPN Retail Trade s.a (MoM) 01:50 JPN Einzelhandelsumsätze großer Einzelhändler 07:30 FRA Gross Domestic Product (QoQ) 08:00 DEU Retail Sales (MoM) 08:00 DEU Retail Sales (YoY) 08:45 FRA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 09:00 ESP Gross Domestic Product - Estimated (QoQ) 09:55 DEU Unemployment Change 09:55 DEU Arbeitslosenquote s.a. 10:00 ITA Bruttoinlandsprodukt (Quartal) 10:00 DEU Gross Domestic Product w.d.a (YoY) 10:00 DEU Bruttoinlandsprodukt n.s.a (Jahr) 10:00 DEU Bruttoinlandsprodukt s.a (Quartal) 10:00 ITA Gross Domestic Product (YoY) 11:00 EUR Gross Domestic Product s.a. (QoQ) 11:00 EUR Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) 11:00 EUR Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr) 11:00 ITA Consumer Price Index (YoY) 11:00 EUR Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat) 11:00 EUR Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr) 11:00 ITA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 11:00 EUR Bruttoinlandsprodukt s.a. (Jahr) 13:00 GBR Sitzungsprotokoll der BoE 13:00 GBR BoE Interest Rate Decision 13:00 GBR BoE MPC Abstimmung für Senkung der Zinsen 13:00 GBR BoE MPC Abstimmung für unveränderten Zins 13:00 GBR BoE Monetary Policy Report 13:00 GBR BoE Monetary Policy Summary 13:00 GBR BoE MPC Vote Rate Hike 13:30 GBR BoE's Governor Bailey speech 14:15 EUR ECB Rate On Deposit Facility 14:15 EUR ECB Monetary Policy Statement 14:15 EUR ECB Main Refinancing Operations Rate 14:30 USA Gross Domestic Product Annualized 14:30 CAN Gross Domestic Product (MoM) 14:30 USA Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Jahr) 14:30 USA Employment Cost Index 14:30 USA Personal Consumption Expenditures Prices (QoQ) 14:30 USA Persönliches Einkommen (Monat) 14:30 USA Initial Jobless Claims 14:30 USA Personal Consumption Expenditures - Price Index (MoM) 14:30 USA Privatausgaben 14:30 USA Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Monat) 14:30 USA Core Personal Consumption Expenditures (QoQ) 14:30 USA Personal Consumption Expenditures - Price Index (YoY) 14:30 USA Gross Domestic Product Price Index 14:45 EUR ECB Press Conference 15:45 USA Chicago PMI
Webinare
|Zeit
|Thema
|07:45
|Webinar
|WH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|14:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Welche ETFs jetzt kaufen? – Chancen, Trends & Strategien
|15:15
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin