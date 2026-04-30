🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    405 Aufrufe 405 0 Kommentare 0 Kommentare

    Apple, Stryker, Eli Lilly, Volkswagen, Cigna, Caterpillar präsentieren Q-Zahlen!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Andrej Sokolow/dpa

    Unternehmenstermine

    02:00 Uhr, Südkorea: Samsung Electronics, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: BASF, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: DHL, Q1-Zahlen (8.30 Pk)
    07:00 Uhr, Deutschland: Kion, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Österreich: OMV, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Niederlande: ING Groep, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Delivery Hero, Q1-Umsatz
    07:30 Uhr, Deutschland: Drägerwerk, Q1-Zahlen (detailliert)
    07:30 Uhr, Deutschland: Fielmann, Q1-Zahlen und Geschäftsbericht (10.00 Bilanz-Pk)
    07:30 Uhr, Deutschland: Volkswagen Group, Q1-Zahlen
    08:00 Uhr, Deutschland: Puma, Q1-Zahlen
    08:00 Uhr, Schweiz: Glencore, Q1-Umsatz
    08:00 Uhr, Spanien: Repsol, Q1-Zahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Standard Chartered, Q1-Zahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Unilever, Q1-Umsatz
    08:00 Uhr, Niederlande: Stellantis, Q1-Zahlen
    09:30 Uhr, Schweiz: Alcon, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Hella, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: RWE, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Knorr Bremse, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Sto, Jahreszahlen
    11:00 Uhr, Deutschland: Atoss Software, Hauptversammlung
    12:00 Uhr, Großbritannien: Rolls-Royce, Hauptversammlung
    12:00 Uhr, USA: Cigna, Q1-Zahlen
    12:00 Uhr, USA: International Paper, Q1-Zahlen
    12:00 Uhr, USA: Southern Company, Q1-Zahlen
    12:30 Uhr, International: Royal Caribbean Cruises, Q1-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: Caterpillar, Q1-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: Merck & Co, Q1-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: Valero Energy, Q1-Zahlen
    12:45 Uhr, USA: Eli Lilly, Q1-Zahlen
    12:45 Uhr, USA: Hershey, Q1-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Bristol Myers Squibb, Q1-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Conocophillips, Q1-Zahlen
    13:15 Uhr, USA: Baxter International, Q1-Zahlen
    13:30 Uhr, USA: Intercontinental Exchange, Q1-Zahlen
    14:30 Uhr, Frankreich: Axa, Hauptversammlung
    15:00 Uhr, Frankreich: Renault, Hauptversammlung
    22:00 Uhr, USA: Amgen, Q1-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Sandisk, Q3-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Stryker, Q1-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Weyerhaeuser Co, Q1-Zahlen
    22:30 Uhr, USA: Apple, Q2-Zahlen

     

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!
    Short
    300,21€
    Basispreis
    2,67
    Ask
    × 8,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    239,38€
    Basispreis
    2,70
    Ask
    × 8,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

    Konjunkturdaten

    01:50 Uhr, Japan: Einzelhandelsumsatz 3/26
    01:50 Uhr, Japan: Industrieproduktion 3/26
    03:30 Uhr, China: Einkaufsmanagerindex 4/26
    03:45 Uhr, China: RatingDog Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26
    07:30 Uhr, Frankreich: Konsumausgaben 3/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 4/26
    09:00 Uhr, Spanien: BIP Q1/26
    09:55 Uhr, Deutschland: Arbeitsmarktdaten 4/26
    10:00 Uhr, Deutschland: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)
    10:00 Uhr, Italien: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)
    11:00 Uhr, EU: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)
    11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 4/26
    13:00 Uhr, Großbritannien: Notenbank-Entscheidung
    14:15 Uhr, EU: EZB-Notenbank-Entscheidung (14.45 Pk)
    14:30 Uhr, USA: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 Uhr, USA: Konsumausgaben 3/26
    14:30 Uhr, USA: Private Einkommen 3/26
    14:30 Uhr, USA: PCE-Preisindex 3/26
    15:45 Uhr, USA: Chicago-PMI 4/26
    16:00 Uhr, USA: Frühindikator 2/26


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 30.04.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    01:50JapanJPNEinzelhandelsumsätze (Jahr)
    01:50JapanJPNRetail Trade s.a (MoM)
    01:50JapanJPNEinzelhandelsumsätze großer Einzelhändler
    07:30FrankreichFRAGross Domestic Product (QoQ)
    08:00DeutschlandDEURetail Sales (MoM)
    08:00DeutschlandDEURetail Sales (YoY)
    08:45FrankreichFRAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    09:00SpanienESPGross Domestic Product - Estimated (QoQ)
    09:55DeutschlandDEUUnemployment Change
    09:55DeutschlandDEUArbeitslosenquote s.a.
    10:00ItalienITABruttoinlandsprodukt (Quartal)
    10:00DeutschlandDEUGross Domestic Product w.d.a (YoY)
    10:00DeutschlandDEUBruttoinlandsprodukt n.s.a (Jahr)
    10:00DeutschlandDEUBruttoinlandsprodukt s.a (Quartal)
    10:00ItalienITAGross Domestic Product (YoY)
    11:00Euro ZoneEURGross Domestic Product s.a. (QoQ)
    11:00Euro ZoneEURHarmonized Index of Consumer Prices (MoM)
    11:00Euro ZoneEURKern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
    11:00ItalienITAConsumer Price Index (YoY)
    11:00Euro ZoneEURKern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat)
    11:00Euro ZoneEURHarmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
    11:00ItalienITAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    11:00Euro ZoneEURBruttoinlandsprodukt s.a. (Jahr)
    13:00GroßbritannienGBRSitzungsprotokoll der BoE
    13:00GroßbritannienGBRBoE Interest Rate Decision
    13:00GroßbritannienGBRBoE MPC Abstimmung für Senkung der Zinsen
    13:00GroßbritannienGBRBoE MPC Abstimmung für unveränderten Zins
    13:00GroßbritannienGBRBoE Monetary Policy Report
    13:00GroßbritannienGBRBoE Monetary Policy Summary
    13:00GroßbritannienGBRBoE MPC Vote Rate Hike
    13:30GroßbritannienGBRBoE's Governor Bailey speech
    14:15Euro ZoneEURECB Rate On Deposit Facility
    14:15Euro ZoneEURECB Monetary Policy Statement
    14:15Euro ZoneEURECB Main Refinancing Operations Rate
    14:30USAUSAGross Domestic Product Annualized
    14:30KanadaCANGross Domestic Product (MoM)
    14:30USAUSAKernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Jahr)
    14:30USAUSAEmployment Cost Index
    14:30USAUSAPersonal Consumption Expenditures Prices (QoQ)
    14:30USAUSAPersönliches Einkommen (Monat)
    14:30USAUSAInitial Jobless Claims
    14:30USAUSAPersonal Consumption Expenditures - Price Index (MoM)
    14:30USAUSAPrivatausgaben
    14:30USAUSAKernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Monat)
    14:30USAUSACore Personal Consumption Expenditures (QoQ)
    14:30USAUSAPersonal Consumption Expenditures - Price Index (YoY)
    14:30USAUSAGross Domestic Product Price Index
    14:45Euro ZoneEURECB Press Conference
    15:45USAUSAChicago PMI
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    07:45 WebinarWH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    14:00 WebinarWH SelfInvest: Welche ETFs jetzt kaufen? – Chancen, Trends & Strategien
    15:15 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    alle Webinare anzeigen »

    Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!

    Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
    19 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     