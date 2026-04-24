🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    OTS

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe / Bauhauptgewerbe im Februar: ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Bauhauptgewerbe Feb Umsatz real -13,2 Prozent
    • Auftragseingang Feb real plus 9,8 Prozent Anstieg
    • Wohnungsbau bleibt schwach 22.200 Genehmigungen
    OTS - ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe / Bauhauptgewerbe im Februar: ...
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    Bauhauptgewerbe im Februar: Auftragseingang zieht an - Umsatz witterungsbedingt gedämpft
    Berlin (ots) - Das Bauhauptgewerbe in Deutschland verzeichnet laut Statistischem Bundesamt für den Februar 2026 einen realen Umsatzrückgang von 13,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Kumuliert für die ersten beiden Monate des Jahres lag der Umsatz nominal 8,2 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum. Der Auftragseingang stieg im Februar real um 9,8 Prozent. Wachstumstreiber sind der Tiefbau (nominal 21,2 Prozent) und der gewerbliche Bau (nominal 19,3 Prozent).

    Dazu Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe:

    "Der Umsatzrückgang im Februar ist im Wesentlichen witterungsbedingt. Anders als im überdurchschnittlich milden Februar 2025 haben Frost und Niederschläge in diesem Jahr an vielen Standorten die Bautätigkeit gebremst. Ein solcher Rückgang zum Jahresauftakt ist daher kein Konjunktursignal, sondern ein Saisoneffekt.

    Dass es sich nicht um einen echten Konjunkturdämpfer handelt, sehen wir auch beim Blick auf die Auftragseingänge. Mit einem realen Plus von 9,8 Prozent im Februar und einem kumulierten Zuwachs im Tiefbau von rund 9,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr zieht die Nachfrage im Tiefbau weiter an. Treiber sind der Bau von Rechenzentren, der Ausbau der Schieneninfrastruktur sowie Investitionen in Energie- und Wärmenetze.

    Das Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität ist in den Auftragsbüchern der Betriebe dagegen bislang nicht angekommen. Die jüngste ifo-Analyse hat bereits gezeigt, dass 2025 rund 95 Prozent der Mittel nicht für zusätzliche Investitionen verwendet wurden. Wenn das so bleibt, verpufft eines der wichtigsten Instrumente dieser Legislaturperiode.

    Der Iran-Krieg hat die zum Jahreswechsel noch erfreuliche Aussicht für 2026 spürbar eingetrübt. Steigende Öl- und Gaspreise treiben die Baustoffpreise, die Zinsen geraten erneut unter Druck. Wir halten unsere Jahresprognose von 2,5 Prozent realem Wachstum vorerst aufrecht, müssen sie aber unter Vorbehalt der weiteren geopolitischen Entwicklung stellen.

    Aufträge im Wohnungs- und Straßenbau schwach

    Der Wohnungsbau bleibt unser Sorgenkind. Beim Auftragseingang liegen wir bis Februar 9,0 Prozent unter dem Vorjahr. Die 22.200 Baugenehmigungen im Februar sind ein Hoffnungssignal, aber noch keine Trendwende. Für den eigentlichen Bedarf im Land müssten es rund 30.000 monatliche Baugenehmigungen sein.

    Der Straßenbau bleibt auch zum Jahresstart 2026 enttäuschend. Kumuliert liegt der Auftragseingang 5,8 Prozent unter Vorjahr. Hauptgrund ist die zögerliche Freigabe der Haushaltsmittel.

    Die Politik muss jetzt handeln. Die Sonder-AfA im Mietwohnungsbau muss so schnell wie möglich an den EH-55-Standard gekoppelt werden, der Gebäudetyp E bis zum Sommer zur Verfügung stehen. Und die Mittel aus dem Sondervermögen müssen endlich zusätzlich und in der Fläche investiert werden, nicht zur Schließung bestehender Haushaltslücken."

    Pressekontakt:

    Iris Rabe
    Leiterin Abteilung Kommunikation und Presse
    Zentralverband Deutsches Baugewerbe
    Kronenstr. 55-58
    10117 Berlin
    Telefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420
    eMail mailto:rabe@zdb.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33001/6261750 OTS: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    OTS ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe / Bauhauptgewerbe im Februar: ... Das Bauhauptgewerbe in Deutschland verzeichnet laut Statistischem Bundesamt für den Februar 2026 einen realen Umsatzrückgang von 13,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Kumuliert für die ersten beiden Monate des Jahres lag der Umsatz nominal 8,2 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     