BERENBERG stuft Stabilus auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stabilus von 31 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den vorläufigen Zahlen für das vergangene Quartal erschienen die bestätigten Ziele des Auto- und Industriezulieferers für das Geschäftsjahr erreichbar, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstagnachmittag. Für eine klare Neubewertung der Aktie müssten den Worten aber erst Taten folgen. Bis dahin könnte das laufende Aktienrückkaufprogramm etwas stützen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 16:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 16:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 17,72EUR auf Tradegate (24. April 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Yasmin Steilen
Analysiertes Unternehmen: Stabilus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 25
Kursziel alt: 31
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Yasmin Steilen
Analysiertes Unternehmen: Stabilus
Aktieneinstufung neu: positiv
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