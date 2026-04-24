Homann Holzwerkstoffe: Umsatzsteigerung 2025 trotz Anlaufkosten bei Anleihe 7,50 % bis 06/32.
Trotz Anlaufverlusten im neuen Werk in Litauen zeigt Homann Holzwerkstoffe 2025 robuste Kennzahlen – und blickt mit vorsichtigem Optimismus auf das Geschäftsjahr 2026.
- Der Umsatz der Homann Holzwerkstoffe GmbH stieg im Geschäftsjahr 2025 auf 383,1 Mio. Euro, im Vergleich zu 369,9 Mio. Euro im Vorjahr.
- Das bereinigte EBITDA wurde durch Anlaufverluste des neuen Werks in Litauen auf 38,2 Mio. Euro gedrückt, gegenüber 56,3 Mio. Euro im Vorjahr.
- Die Bestandswerke erzielten ein um die Anlaufverluste bereinigtes EBITDA von 53,9 Mio. Euro, was angesichts des Marktumfelds eine solide Ertragsentwicklung darstellt.
- Das Konzernergebnis lag bei -12,9 Mio. Euro, wobei ohne die Anlaufverluste ein Ergebnis von 12,5 Mio. Euro erzielt wurde.
- Die Bilanzsumme stieg auf 627,6 Mio. Euro, das Eigenkapital sank auf 186,3 Mio. Euro, die Eigenkapitalquote blieb jedoch mit 29,7 % auf einem soliden Niveau.
- Für 2026 wird ein moderater Anstieg bei Umsatz und EBITDA erwartet, wobei die Entwicklung des Werks in Litauen eine zentrale Rolle spielt und geopolitische Unsicherheiten den Ausblick beeinflussen.
Der Kurs von Homann Holzwerkstoffe Unternehmensanleihe 7,50 % bis 06/32 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 100,93EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht
verändert.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 100,68EUR das entspricht einem Minus von -0,25 % seit der Veröffentlichung.
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