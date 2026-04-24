JEFFERIES stuft VINCI auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vinci von 144 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Graham Hunt sprach in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar von einem schwachen Jahresstart des Infrastrukturkonzerns, der hauptsächlich auf das Baugeschäft zurückzuführen sei. Dagegen hob der den Auftragseingang positiv als "herausragend" hervor, insbesondere im Bereich Vinci Energies, der weiterhin von den Herausforderungen der Energiesicherheit profitieren dürfte. Das Kursziel hob er bei nach vorne gerollter Bewertungsbasis an./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:58 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:58 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 129,7EUR auf Tradegate (24. April 2026, 09:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Graham Hunt

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 145

Kursziel alt: 144

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

