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    Besonders beachtet!

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    Intel Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 24.04.2026

    Am 24.04.2026 ist die Intel Aktie, bisher, um +21,63 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Intel Aktie.

    Besonders beachtet! - Intel Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 24.04.2026
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

    Intel Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 24.04.2026

    Die Intel Aktie kann am heutigen Handelstag um +21,63 % auf 69,49 zulegen. Das sind +12,36  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,51 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Intel Aktie. Nach einem Plus von +2,51 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 69,49, mit einem Plus von +21,63 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Intel über einen Zuwachs von +88,85 % freuen.

    Allein seit letzter Woche ist die Intel Aktie damit um +21,10 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +85,99 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +121,56 % gewonnen.

    Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +21,10 %
    1 Monat +85,99 %
    3 Monate +88,85 %
    1 Jahr +289,84 %
    Stand: 24.04.2026, 09:13 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Intel Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Aufwärtsbewegung der Intel-Aktie, getrieben durch AI-Nachfrage und mehrere Analysten-Upgrades samt steigender Kursziele (z. B. HSBC 95). Diskussionen fokussieren auf fundamentale Treiber wie CPU-Engpass und ein 1:1-Verhältnis CPU zu GPU, sowie Foundry-Wettbewerb (TSMC). Technische Impulse und nachbörslicher Kursanstieg werden als nachhaltige Dynamik oder bloßer Sprung diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Intel eingestellt.

    Zur Intel Diskussion

    Informationen zur Intel Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 349,26 Mrd. € wert.

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    Intel hat mit den jüngsten Quartalszahlen neue Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Welche Signale lassen sich daraus für die kurzfristige Marktstimmung ableiten?

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    DAX leicht im Plus erwartet – SAP übertrifft niedrige Erwartungen


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    So schlagen sich die Wettbewerber von Intel

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +7,18 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +0,30 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +0,91 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +2,73 % zu

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    Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Intel

    +20,88 %
    +21,10 %
    +85,99 %
    +88,85 %
    +289,84 %
    +155,08 %
    +43,87 %
    +149,97 %
    +3.398,48 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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