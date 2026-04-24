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    Besonders beachtet!

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    Rheinmetall Aktie schwach im Handel - 24.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Rheinmetall Aktie bisher Verluste von -2,37 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.

    Besonders beachtet! - Rheinmetall Aktie schwach im Handel - 24.04.2026
    Foto: David Young - dpa

    Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

    Rheinmetall aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.04.2026

    Mit einer Performance von -2,37 % musste die Rheinmetall Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Rheinmetall Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,43 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,37 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Rheinmetall, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -23,31 % Verlust nach sich zog.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,80 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,05 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Rheinmetall um -9,79 % verloren.

    Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,80 %
    1 Monat -5,05 %
    3 Monate -23,31 %
    1 Jahr +4,83 %
    Stand: 24.04.2026, 09:13 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung von Rheinmetall. Die Debatte dreht sich, ob der jüngste Hype den Kurs überzogen hat, und um fundamentale Treiber wie Aufträge, Buchwerte und den Transformationspfad des CEO. Q1-Zahlen und ausstehende Lieferaufträge werden als potenzielle Kurstreiber gesehen; Short-Aktivität wird diskutiert und Einstiegschancen werden abgewägt. Viele bevorzugen Geduld gegenüber spekulativem Timing.

    Zur Rheinmetall Diskussion

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 63,21 Mrd. € wert.

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    Nach einer scharfen Korrektur bieten Rüstungsaktien wieder ein attraktives Einstiegsniveau. Die strukturellen Treiber wie steigende Verteidigungsbudgets, geopolitische Spannungen und volle Auftragsbücher bleiben intakt. In diesem Zusammenhang steigt …

    600 Mio. Pipeline & Superzyklus: Steht hier der nächste Highflyer bereit?


    Moderne Kriegsführung verändert die Märkte radikal und wird zum milliardenschweren Wachstumstreiber. Autonome Systeme, Drohnen und KI-basierte Technologien entscheiden zunehmend über militärische Stärke. Gleichzeitig explodiert die Nachfrage nach Wartung, Ersatzteilen und neuen Systemen, von Luftfahrt bis Verteidigung. Unternehmen, die sich früh in diesen Schlüsselbereichen positionieren, profitieren von steigenden Verteidigungsbudgets und technologischen Umbrüchen doppelt. Während klassische Systeme an Bedeutung verlieren, entstehen neue Märkte mit enormem Skalierungspotenzial. Für Anleger eröffnet sich damit eine seltene Chance, auf die Gewinner der nächsten Verteidigungsära zu setzen.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,50 %. Thales notiert im Minus, mit -1,94 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,33 %. Lockheed Martin legt um +0,20 % zu Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,32 %.

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    Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rheinmetall

    -2,62 %
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    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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