SMA Solar Technology Aktie mit kräftigem Kursplus - 24.04.2026

Am heutigen Handelstag konnte die SMA Solar Technology Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,55 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,57 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SMA Solar Technology Aktie. Nach einem Plus von +2,57 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 51,65€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

SMA Solar Technology entwickelt Wechselrichter, Energiemanagement- und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen (Privat, Gewerbe, Utility). Ziel ist effiziente Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Starke Position in Europa, globaler Player. Wichtige Wettbewerber: Huawei, Sungrow, Fronius, SolarEdge. USP: Technologieführerschaft, breites Portfolio, hohe Qualität, starke Service- und Systemkompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die SMA Solar Technology Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +29,45 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um -2,94 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,61 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +46,02 % gewonnen.

SMA Solar Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,94 % 1 Monat +30,61 % 3 Monate +29,45 % 1 Jahr +235,14 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Stand: 24.04.2026, 09:13 Uhr

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,79 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ABB, Schneider Electric und Co.

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,00 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -0,42 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -0,31 %. SolarEdge ist heute unverändert

SMA Solar Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.