Eutelsat Communications Aktie unter starkem Abgabedruck - 24.04.2026

Die Eutelsat Communications Aktie ist bisher um -3,30 % auf 2,8160€ gefallen. Das sind -0,0960 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Eutelsat Communications Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,77 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,30 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Eutelsat Communications betreibt Kommunikationssatelliten für TV-Übertragung, Breitband- und Datenverbindungen. Kernleistungen: Video-Distribution, Connectivity für Unternehmen, Regierungen und Mobilität (Luft/See). Marktstellung: einer der führenden geostationären Satellitenbetreiber weltweit. Wichtige Konkurrenten: SES, Intelsat, Viasat, Inmarsat. USP: starke GEO-Orbitalpositionen, TV-Reichweite in Europa/MEA, Kombination mit OneWeb-Low-Earth-Orbit-Netz.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Eutelsat Communications-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +32,88 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eutelsat Communications Aktie damit um +8,56 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +40,19 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Eutelsat Communications +72,15 % gewonnen.

Eutelsat Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,56 % 1 Monat +40,19 % 3 Monate +32,88 % 1 Jahr -20,60 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie

Stand: 24.04.2026, 09:14 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursrallye von Eutelsat, technische Bullensignale (Aufwärtstrend seit April, Kurs über 50/100/200 SMA, Ausbruch über 2,34 €, Unterstützungen bei ~2,66/2,34/2,04; kurzfristige Widerstände 2,98–3,05, Ziele 3,20 und 3,90–4,00), Indikatoren (hoher RSI, MACD abflachend), Volumenanstieg, mögliche Pullbacks und fundamentale Stärkung durch Militär‑ und Partnerschaftsdeals.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Eutelsat Communications eingestellt.

Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,31 Mrd. € wert.

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Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.