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    KI-Boom und neue Regeln

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    Rekord bei TSMC – jetzt könnte es erst richtig spannend werden

    TSMC springt auf ein neues Rekordhoch. Neben starken Quartalszahlen sorgt jetzt auch eine brisante Lockerung der Fondsregeln in Taiwan für Fantasie. Beginnt damit die nächste große KI-Rallye?

    Für Sie zusammengefasst
    KI-Boom und neue Regeln - Rekord bei TSMC – jetzt könnte es erst richtig spannend werden
    Foto: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

    Die Aktien von Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) haben am Freitag zeitweise um fünf Prozent zugelegt und ein neues Rekordhoch erreicht. Auslöser war eine Ankündigung der taiwanischen Aufsichtsbehörde, die Anlagegrenzen für Fonds bei einzelnen Aktien lockern zu wollen.

    Taiwan Semiconductor Manufacturing

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    ISIN:US8740391003WKN:909800
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    Nach den geplanten neuen Regeln dürfen inländische Aktienfonds und aktiv verwaltete börsengehandelte Fonds, die ausschließlich in taiwanische Aktien investieren, künftig bis zu 25 Prozent ihres Vermögens in ein börsennotiertes Unternehmen an der Taiwan Stock Exchange stecken, wenn dieses dort ein Gewicht von mehr als zehn Prozent hat. Bislang galt für Fondsmanager eine seit Langem bestehende Obergrenze von zehn Prozent des Nettoinventarwerts pro Einzelwert.

    Für TSMC kommt die Änderung zu einem Zeitpunkt ohnehin starker Kursdynamik. Rückenwind kommt auch von den jüngsten Quartalszahlen. Der Chipkonzern meldete in der vergangenen Woche für das erste Quartal einen Gewinnsprung von 58 Prozent und übertraf damit die Erwartungen. Treiber ist weiter die starke Nachfrage nach Halbleitern im Zuge des Booms rund um Künstliche Intelligenz.

    Der Nettogewinn belief sich in den drei Monaten bis Ende März auf 572,48 Milliarden neue Taiwan-Dollar. Damit erzielte das Unternehmen bereits das vierte Quartal in Folge einen Rekordgewinn.

    TSMC ist der wertvollste Technologiekonzern Asiens und der weltweit größte Auftragsfertiger für Chips. Somit profitiert das Unternehmen nach wie vor von der robusten Nachfrage nach modernsten Chips großer Kunden wie Apple.

    Gleichzeitig treibt die rasante Expansion der Künstlichen Intelligenz das Geschäft zusätzlich an. TSMC produziert dabei die fortschrittlichen Prozessoren, die unter anderem von Nvidia entwickelt werden. Nvidia ist inzwischen der größte Kunde des Konzerns.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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