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    Operativer Gewinn von Eni sinkt im ersten Quartal - Mehr Aktienrückkäufe

    Für Sie zusammengefasst
    • Eni erwartet 2026 bereinigten Barmittelzufluss 13,8 Mrd
    • Aktienrückkäufe erhöht von 1,5 auf 2,8 Milliarden Euro
    • Bereinigter Gewinn sank im Q1 um 8 Prozent auf 1,3 Mrd
    Operativer Gewinn von Eni sinkt im ersten Quartal - Mehr Aktienrückkäufe
    Foto: Eni S.p.A.

    ROM (dpa-AFX) - Der italienische Energiekonzern Eni profitiert von den gestiegenen Öl- und Gaspreisen. Der in der laufenden Geschäftstätigkeit generierte bereinigte Barmittelzufluss dürfte 2026 mit 13,8 Milliarden Euro rund ein Fünftel höher ausfallen, als zuvor erwartet, teilte das Unternehmen am Freitag in Rom mit. Davon sollen auch die Aktionäre etwas haben: Das Volumen der geplanten Aktienrückkäufe schraubte Eni von 1,5 auf 2,8 Milliarden Euro nach oben. Im ersten Quartal lief es für die Italiener allerdings nicht so gut, wie am Markt erwartet.

    Der in der Energiebranche maßgeblich relevante bereinigte Gewinn sank in den ersten drei Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro und verfehlte damit die Erwartungen von Analysten. Bei Eni selbst zeigte man sich derweil zufrieden: Die Ergebnisse des ersten Quartals hätten über den operativen und finanziellen Prognosen für das Gesamtjahr gelegen, hieß es in der Mitteilung./lew/err/jha/

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    Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 23,46 auf Tradegate (24. April 2026, 09:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ENI Aktie um -2,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,36 %.

    Die Marktkapitalisierung von ENI bezifferte sich zuletzt auf 73,63 Mrd..

    ENI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1000 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -5,94 %/+28,26 % bedeutet.




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