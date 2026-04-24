Arm Holdings Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 24.04.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +7,76 % konnte die Arm Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,29 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Arm Holdings Aktie. Nach einem Plus von +4,29 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 188,80€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Arm Holdings Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +91,24 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Arm Holdings Aktie damit um +35,69 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +59,97 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Arm Holdings um +99,15 % gewonnen.

Arm Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +35,69 % 1 Monat +59,97 % 3 Monate +91,24 % 1 Jahr +101,07 %

Informationen zur Arm Holdings Aktie

Stand: 24.04.2026, 09:15 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 199,87 Mrd. € wert.

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Ob die Arm Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arm Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.