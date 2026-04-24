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    Besonders beachtet!

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    Advanced Micro Devices - Aktie schießt in die Höhe +7,18 % - 24.04.2026

    Am 24.04.2026 ist die Advanced Micro Devices Aktie, bisher, um +7,18 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Advanced Micro Devices Aktie.

    Besonders beachtet! - Advanced Micro Devices - Aktie schießt in die Höhe +7,18 % - 24.04.2026
    Foto: 1068642736

    Advanced Micro Devices (AMD) entwickelt x86-CPUs, GPUs und SoCs für PCs, Rechenzentren, Gaming und Embedded-Anwendungen. Kernprodukte: Ryzen-, EPYC-, Radeon- und Instinct-Chips. AMD ist Nummer 2 hinter Intel (CPUs) und konkurriert mit Nvidia (GPUs/AI). Stärken: leistungsstarke EPYC-Serverchips, Chiplet-Design, starke Position in Konsolen-SoCs (Sony, Microsoft).

    Advanced Micro Devices aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 24.04.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Advanced Micro Devices. Mit einer Performance von +7,18 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,79 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Advanced Micro Devices Aktie. Nach einem Plus von +0,79 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 280,00, mit einem Plus von +7,18 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Advanced Micro Devices Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Allein seit letzter Woche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um +20,06 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +61,23 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +52,77 % gewonnen.

    Advanced Micro Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +20,06 %
    1 Monat +61,23 %
    3 Monate +28,60 %
    1 Jahr +253,28 %
    Stand: 24.04.2026, 09:15 Uhr

    Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 458,04 Mrd. € wert.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Intel, NVIDIA und Co.

    Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +21,65 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +0,34 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +0,91 %. Broadcom legt um +0,58 % zu

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    Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Advanced Micro Devices

    +6,87 %
    +20,06 %
    +61,23 %
    +28,60 %
    +253,28 %
    +250,77 %
    +309,68 %
    +7.917,12 %
    +9.078,17 %
    ISIN:US0079031078WKN:863186
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    Verfasst von Markt Bote
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